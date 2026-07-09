20 años, 20 conciertos memorables del Bilbao BBK Live
Guns N’Roses en Bilbao Live
La primera edición, que se celebró del 13 al 15 de julio del 2006 bajo el nombre de Bilbao Live, acogió a más de 50 000 personas en Kobetamendi (Bilbao). El cartel reunió a algunos de los grupos de pop y rock más destacados del panorama internacional como Guns N’Roses, Ben Harper, Placebo, The Cult, The Pretenders, Deftones, Andrés Calamaro y Los Planetas. También subieron al escenario bandas de Euskal Herria como Gatibu, El Columpio Asesino, El Inquilino Comunista y Zodiacs.
Muchas de las personas visitantes y locales se acercaron a Bilbao para ver en directo al grupo estadounidense Guns N’Roses, un concierto memorable con fuegos artificiales y confetis según recuerdan algunos asistentes. El concierto comenzó con 15 minutos de retraso porque Axl Rose llegó tarde al Aeropuerto de Bilbao.
Concierto multitudinario de Metallica
En 2007 el festival de música se rebautizó con el nombre de Bilbao BBK Live. Tras el éxito de la primera edición, la organización hizo una apuesta clara por el rock y sumó a su cartel a bandas como Metallica, Iron Maiden y Red Hot Chili Peppers. También actuaron Fito & Fitipaldis, Incubus, My Chemical Romance, Fermín Muguruza o Berri Txarrak, entre otros.
Los conciertos de los cabezas de cartel fueron multitudinarios, en especial el de Metallica, que reunió a 40 000 personas. Las personas asistentes recuerdan ese año con cariño, ya que el grupo estadounidense interpretó todos los éxitos de su repertorio.
2008: Kobetasonik y Bilbao BBK Live
En 2008 nació un nuevo festival de música, Kobetasonik, de la mano de la organización del Bilbao BBK Live centrado en heavy metal y rock, y los grupos Kiss y Judas Priest en el cartel. Bilbao BBK Live, por su parte, se centró en el estilo pop y así llegaron a Bilbao The Police, R.E.M., Tequila, Madness, Lenny Kravitz, ZZ Top o The Prodigy. Gari fue el único artista vasco de la edición.
Fue una edición marcada por el tiempo, ya que hubo de todo: calor y lluvia.
Año de las bandas británicas: Depeche Mode, Placebo y Primal Scream
Bilbao BBK Live juntó a algunas de las grandes bandas británicas en Kobetamendi (Primal Scream, Placebo, Editors, Kaiser Chiefs, Supergrass y Babyshambles), junto a los estadounidenses Jane 's Addiction y los madrileños Vetusta Morla.
En 2009 se hizo notar el impacto del turismo internacional y según datos facilitados por la organización, un 7 % de los asistentes eran del Reino Unido y un 6,3 % de Francia.
También se celebró la segunda y última edición de Kobetasonik en junio de ese mismo año. Siguiendo la línea del año anterior, fue un festival de rock duro con Marilyn Manson, Machine Head, Gojira, Mötley Crüe, Dream Theater y Idi Bihotz, entre otros.
2010: Rammstein y Pearl Jam
Con el adiós Kobetasonik, Bilbao BBK Live recuperó su oferta de rock y metal en un festival condicionado por las altas temperaturas. Rammstein, Pearl Jam y Faith No More fueron los grandes nombres de 2010, pero también actuaron Rise Against, Slayer, Bullet for my Valentine, Biffy Clyro, Capsula y Manic Street Preachers.
Fue la primera vez de Rammstein en Bilbao (en 2009 ya lo hicieron en Barakaldo), un concierto recordado con cariño por algunas de las personas allí presentes.
En el último día del festival el grupo estadounidense Pearl Jam reunió a más de 30 000 personas, en un concierto en el que tocaron las canciones más conocidas de su repertorio.
Solo faltó Amy Winehouse
Coldplay, The Black Crowes y Amy Winehouse eran los cabezas de cartel de 2011, pero el management de Amy Winehouse decidió cancelar la gira europea de la artista, incluida su actuación prevista para el 8 de julio en Bilbao, por sus problemas de salud. El 23 de julio de ese mismo año la cantante británica, de 27 años, fue encontrada muerta en su casa de Londres.
También participaron Blondie, The Chemical Brothers, Kasabian, Thirty Seconds to Mars, Vetusta Morla y Ken Zazpi Band, además de Enkore, que ganó el primer premio de Gaztea Maketa Lehiaketa.
2012: Cartel indie y un cuarto escenario
Radiohead fue el gran protagonista del 2012. El quinteto de Oxford actuó ante 40 000 personas en la segunda jornada del Bilbao BBK Live. The Cure, Garbage, Keane, The Kooks, Snow Patrol, Mumford & Sons, Bloc Party, Vetusta Morla, Lori Meyers y Sum 41 también actuaron en la sexta edición del festival. Este año se batió el récord de grupos vascos con la presencia de Belako, McEnroe, Zea Mays y Lauroba.
La organización decidió abrir un cuarto escenario que inauguró el grupo mungiarra Belako como premio por ganar Gaztea Maketa Lehiaketa.
Biffy Clyro, sorprendido con el público vasco
Depeche Mode, Kings of Leon y Green Daye protagonizaron el cartel de 2013. Two Door Cinema Club, PiL, Editors, The Vaccines, Vampire Weekend, Alt-J, Fermin Muguruza, Delorean y We Are Standard también tocaron aquel año, en una edición que batió los récords del año anterior.
A pesar de no ser cabeza de cartel, el grupo de rock Biffy Clyro ofreció uno de los conciertos más memorables de la programación. La banda escocesa subió al escenario con su habitual energía que fue correspondida por el público. Es más, los miembros del grupo quedaron sorprendidos por el recibimiento.
Green Day también ofreció un gran directo en la última jornada del festival. La banda estadounidense tiró de su repertorio de festivales con una actuación repleta de energía. Billie Joe Amstrong, líder del grupo, subió al escenario a varios seguidores de entre el público.
20 años, 20 conciertos memorables del Bilbao BBK Live
Primer 'sold out'
Franz Ferdinand, The Prodigy, The Black Keys, Crystal Fighters, Phoenix, Bastille, MGMT, The Lumineers y Band of Horses fueron las grandes estrellas. 9 años después desde su creación, Bilbao BBK Live colgó por primera vez el cartel de "no hay billetes" (sold out), con 120 000 entradas vendidas. En este contexto, la organización decidió instalar dos nuevos escenarios.
Entre todos los conciertos destacaron el indie-pop de Bastille y el dance electrónico de The Prodigy. Entre los grupos vascos Belako fue el gran protagonista, dejando atrás los problemas técnicos de su primera vez en 2012.
2015: Muse
Mumford and Sons, The Jesus and Mary Chain y Muse fueron los platos fuertes en el décimo aniversario en el que también estuvieron los Disclosure, Counting Crows, Future Islands, Alt-J y Azealia Banks y los grupos vascos Delorean, Zea Mays y Larregi.
Sin lugar a duda, 2015 fue el año de Muse. La banda de rock británica agotó las entradas del sábado y ofreció un concierto uno de los mejores conciertos de la historia del festival.
C Tangana y Rosalía juntos y concierto de Belako
Arcade Fire, Pixies, Foals, New Order, Tame Impala, Chvrches, Grimes y Wolf Alice, Yeras & Years, Belako, Dekot, Love of Lesbian y Sophie, fueron algunos de los grupos que subieron al escenario en 2016.
C Tangana y Rosalía, cuando todavía era una artista desconocida, cantaron juntos la canción Antes de morirme, que se convertiría en un éxito. Además, Gaztea entrevistó a C Tangana.
2017: Cage The Elephant y Two Door Cinema Club, el éxito de artistas de segunda fila
Depeche Mode, The Killers, Die Antwoord, Justice, Phoenix y The 1975 fueron algunos de los grandes nombres de 2017. Sin embargo, fueron los llamados grupos de segunda fila los que se llevaron los mayores aplausos. Cage The Elephant ofreció un directo memorable en la primera jornada del festival y los músicos bajaron del tablado para tocar entre el público.
The Killers congregó a una gran multitud en Kobetamendi con un repertorio ideal para un festival. A pesar de los grandes problemas técnicos que hubo, la banda de Brandon Flowers recibió el cariño de sus seguidores.
Two Door Cinema Club respondió a las expectativas y la banda de Irlanda del Norte demostró que es un grupo de directos.
Florence + The Machine, la primera cabeza de cartel femenina
Florence + The Machine fue la primera cabeza de cartel femenina del Bilbao BBK Live. La banda de Florence Welch ofreció un akelarre musical que hizo vibrar a las personas allí presentes.
The XX, The Chemical Brothers y Gorillaz fueron las estrellas de 2019, pero también pasaron por Kobetamendi Bad Gyal, Carolina Durante, Bomba Estéreo, la banda de Noel Gallagher, Lukiek y Rural Zombies, entre otros.
Segunda vez de Rosalía, tras el éxito logrado con "El Mal Querer"
En 2019 Rosalía volvió al Bilbao BBK Live, tras su colaboración con C Tangana tres años antes. En esta ocasión fue una de las cabezas de cartel e interpretó canciones de su exitoso disco El Mal Querer.
La artista contó con la colaboración de J Balvin y Ozuna para cantar "Con Altura" y "Yo X Ti, Tu X MI", respectivamente.
Por lo demás, el festival apostó por el rock independiente con Weezer, The Strokes y Liam Gallagher como protagonistas. La música urbana amplió su presencia con directos de Nathy Peluso, Antifan, Cecilio G, Mueveloreina, Ms Nina, Kero Kero Bonito, Delaporte y Cupido.
2020: cancelado por la pandemia
Bilbao BBK Live no se celebró en julio, tal y como estaba previsto, como consecuencia de la pandemia de coronavirus y no hubo ocasión de ver en directo a Kendrick Lamar, Caribou, The Killers, Pet Shop Boys, Bad Bunny o Supergrass.
Bilbao BBK Live Udazkena
El festival Bilbao BBK Live volvió a la capital vizcaína en una versión otoñal bajo el nombre de Bilbao BBK Live Udazkena que se celebró en el Bilbao Arena de Miribilla bajo las restricciones de la época debido a la pandemia.
Entre otros, pasaron por el escenario, Teenage Fanclub, The Hives, Mando Diao, Rigoberta Bandini eta Rodrigo Cuevas.
Exhibición de Stromae
Tras dejar atrás las restricciones por la pandemia del covid-19, el Bilbao BBK Live presentó el cartel más amplio de su historia: LCD Soundsystem, Placebo, Moderat, The Killers, Stromae, Pet Shop Boys, J Balvin, M.I.A., Phoebe Bridgers, Supergrass, Bomba Estereo, Zahara, Moderat, Ginebras, Carolina y Romy.
The Killers y Stromae congregaron el mayor número de espectadores. En esta ocasión, no hubo problemas técnicos en el concierto de The Killers.
El artista belga Stromae deslumbró con una gran actuación de sonido y luz.
2023: Año de la música vasca
Florence + The Machine, Arca, Pavement, The Blaze, Duki, Arctic Monkeys, IDLES, Arde Bogotá, Rojuu, 070 Shake y Villano Antillano fueron algunos de los protagonistas en 2023.
Sin embargo, cabe destacar la amplia presencia de artistas vascos con la presencia de Bengo, Txopet (ganador de Gaztea Maketa Lehiaketako irabazlea), Ben Yart, Eneritz Furyak, Hofe X 4:40 y Merina Gris.
Barro, Jungle y Arcade Fire
El festival pasó a tener siete escenarios en 2024, en una edición marcada por la lluvia y el barro en la que participaron Grace Jones, Los Planetas, Prodigy, Massive Attack, Air, Alcalá Norte, El Columpio Asesino, Zea Mays, Amaia, Slowdive, Jungle o Shinova.
Arcade Fire era uno de los platos fuertes y la banda canadiense no falló. En el escenario principal, lleno hasta la bandera, ofreció su repertorio de los últimos 20 años. Jungle también reunió a multitud de personas en Kobetamendi en una fiesta de electrónica, soul y funk.
Raye, bajo la lluvia
Kylie Minogue, Pulp, Michael Kiwanuka, Nathy Peluso, Bad Gyal, Carolina Durante, Kneecap, Raye, Amyl and The Sniffers, Judeline y Amaia fueron algunos de los protagonistas en 2025.
La lluvia obligó a retrasar y cancelar algunos conciertos, y cuando todo parecía que se iba a suspender el festival la británica Raye iluminó el día.
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