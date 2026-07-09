20 años, 20 conciertos memorables del Bilbao BBK Live

La primera edición, que se celebró del 13 al 15 de julio del 2006 bajo el nombre de Bilbao Live, acogió a más de 50 000 personas en Kobetamendi (Bilbao). El cartel reunió a algunos de los grupos de pop y rock más destacados del panorama internacional como Guns N’Roses, Ben Harper, Placebo, The Cult, The Pretenders, Deftones, Andrés Calamaro y Los Planetas. También subieron al escenario bandas de Euskal Herria como Gatibu, El Columpio Asesino, El Inquilino Comunista y Zodiacs.

Muchas de las personas visitantes y locales se acercaron a Bilbao para ver en directo al grupo estadounidense Guns N’Roses, un concierto memorable con fuegos artificiales y confetis según recuerdan algunos asistentes. El concierto comenzó con 15 minutos de retraso porque Axl Rose llegó tarde al Aeropuerto de Bilbao.