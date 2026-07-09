BILBAO BBK LIVE
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20 urte, Bilbao BBK Live jaialdiaren 20 kontzertu gogoangarri

Kobetamendiko gainean ospatzen den musika jaialdiak hogeigarren urteurrena beteko du aurten. Une ahaztezinenak eta mugarri izan diren kontzertuak errepasatuko ditugu.
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