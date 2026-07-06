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Immanuel Wilkinsen saxofoi boteretsuak itxi du Getxo Jazz

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Saxofoi-jotzaile estatubatuarraren laukotea izan da Getxoko jaialdiaren azken gaueko protagonista. Beraiekin batera, Lurium banda frantziarra aritu da, Getxoko Nazioarteko 49. Jazzaldiko Talde Lehiaketako irabazlea. 

Getxo Jaialdiak Jazz 2025 Kontzertuak Musika

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