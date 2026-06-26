BBK LIVE LEGENDS
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Bilbao BBK Legends jaialdiari hasiera Chris Isaakek emango dio

Iragarkia
BBK live Legends argazkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ekainaren 26an eta 27an nazioarteko rock musika estilo ezberdinetako izen handiak bilduko ditu BBK Legends jaialdiak. 

OSTIRALA, EKAINAK 26

  • 19:30 - DEA MATRONA
  • 20:50 - CRACKER
  • 22:15 - CHRIS ISAAK

LARUNBATA, EKAINAK 27

  • 19:30 - GRAVEYARD
  • 20:55 - BEAT
  • 22:50 - TOM MORELLO (Bertan behera geratu da)
Chris Isaak gaueko hamarretan izango da Bilbao Arenan, Miribillan eta ziur bere 70. urtebetetzea ospatzeko tartea ere izango duela.
Musika Bilbo Bizkaia Musika

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