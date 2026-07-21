Bilbao Blues jaialdiak doako kontzertuekin beteko du Areatza
Uztailaren 24tik 26ra egingo den jaialdiaren bosgarren edizioak Travellin' Brothers Bizkaiko taldeari emango dio urteko saria.
Bilbao Blues jaialdiaren bosgarren edizioak doako kontzertuak eskainiko ditu uztailaren 24tik 26ra, Areatzan. Aurten, ekitaldiak Travellin' Brothers talde bizkaitarraren ibilbidea aitortuko du, eta kideek Bilbao Blues Festival 2026 saria jasoko dute, txapela.
Carlos Malles jaialdiaren zuzendariak azpimarratu duenez, programazioak "gainerako jaialdietan parte hartzen ari diren taldeak ekarri beharrean, ez-ohiko jaialdia izatea du helburu". Ildo horretan, xedea "bluesaren barruko zein antzeko musika-estiloez gozatzeko aukera emango duen" jaialdi bat eskaintzea dela nabarmendu du.
Bilbao Blues Festival jaialdiaren egitaraua
Uztailak 24, ostirala
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19:00etan - The Cherry Boppers & Patricia Reckless | Keler agertokia | Jaialdiaren irekiera ofiziala.
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20:45ean - Mark Hummel's Blues Blowout | Keler agertokia | Harmonizista estatubatuarraren kontzertua, bandarekin.
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22:30ean - Judith Hill | Keler agertokia | Michael Jackson eta Princerekin elkarlanean aritu den abeslari eta multinstrumentista.
Uztailak 25, larunbata
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11:00etan - Hector Martinezen hitzaldia | Guggenheim Bilbao Museoa (auditoriuma) | "Underground Railroad: askatasunaren trenaren gidariak eta haien abestiak" izeneko hitzaldia, Mayka Edjolek eta Alex Caporusciok parte hartuko dute.
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12:30ean - Ian Siegal Electric Band | Volotea gunea (Kioskoa) | Vermut saioa, britainiar gitarrista ospetsuarekin.
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14:00etan - Blues Train | Volotea gunea (Kioskoa) | Espainiako musikarien konbo berezia Txako Jones, Mingo Balaguer eta Paul San Martinekin.
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19:00etan - Ivan Singh | Keler agertokia | Gitarrista eta abeslari argentinarraren kontzertua.
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20:45ean - Bilbao All Star Blues Band | Keler agertokia | Ikuskizun paregabea Ipar Amerikako izarrekin: Bob Stroger, Willie Buck, Teeny Tucker, Jimi Primetime Smith, Anthony Geraci, Wes Starr eta Bob Corritore.
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22:30ean - Travellin' Brothers | Keler agertokia | V. Bilbao Blues Festival sariaren banaketa eta herriko talde handiaren kontzertua.
Uztailak 26, igandea
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11:30ean - Boogie Woogie dantza eskolak | Volotea gunea (Kioskoa) | Publikoari irekitako saioa Carlos Etxebarriaren eskutik (Portugaleteko swing eskola).
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12:30ean - Skyler Saufley | Volotea gunea (Kioskoa) | Mendebaldeko kostaldeko jump, swing eta blues kontzertua.
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14:00etan - Bilbao All Star Blues Band | Volotea gunea (Kioskoa) | Bigarren emanaldia goizeko formatuan.
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19:30ean - III Volotea Blues Challenge | Volotea gunea (Kioskoa) | Lehiaketaren amaiera Chino Swingslide Quartet, Cooking Raw Blues, Danny Boy Blues Band eta The Ubangi Stomp taldeekin.
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