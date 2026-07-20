Mahai Sektorialak gaur aztertuko du Osakidetzak kolektibo medikoaren baldintzak hobetzeko egindako proposamena
Dokumentuak guardien eredu berri bat, atsedenaldien hobekuntza eta hileko 300 eurorainoko soldata igoera progresiboa planteatzen ditu. Euskadiko Medikuen Sindikatuak akordioaren edukia baloratu du, baina Estatutu Markoak irailerako deitutako greba mugagabeari eutsi dio.
Osakidetzak medikuen kolektiboarentzako akordio-proposamen bat aurkeztu du eta gaur aztertuko dute Osasuneko Mahai Sektorialean, pertsonal fakultatiboaren lan-baldintzak hobetzeko helburuarekin. Dokumentuak guardien sisteman aldaketak, kontziliazioa errazteko neurriak eta hileko 300 euroko ordainsari-hobekuntza progresiboa jasotzen ditu.
Proposamena azken asteotan Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin (SME) izandako aldebiko bileren emaitza da. Osasun sailburu Alberto Martinezek lan sanitarioaren antolaketa sistemaren beharrizan berrietara egokitzeko beharra defendatu du, eta Osakidetza aldaketak egiteko prest dagoela adierazi du, talde medikuarekin gatazka eragin duten alderdi batzuk arintzeko.
Neurri nagusien artean honako hauek daude: guardien nekagarritasuna aitortzea, librantza-sistema berrikustea eta lana eta familia bateragarri egiten laguntzeko jarduerak berrikustea. Era berean, asistentzia-maila desberdinak parekatzea eta guardien ordainsaria pixkanaka hobetzea aurreikusten du.
Zehazki, 22:00etatik aurrera gaueko jarduera duten aurrez aurreko guardien eta guardia lokalizatuen osteko atsedena bermatzen du proposamenak. Librantza horiek benetako lanegun gisa zenbatuko dira eta ez dira berreskuratu beharko. Gainera, ostiral, larunbat edo jai-bezperetan egindako guardiei dagozkien librantzak ondorengo 25 egunetan hartu ahal izango dira, eta guardiak pilatzeagatik aparteko librantzak aurreikusten dira.
Era berean, testuak Produktibitate Finkoko Osagarria gehitzen dio fakultatiboentzako guardien orduko prezioa kalkulatzeari. Proposamenaren arabera, guardien ordainsariak gora egingo du pixkanaka , 2028an % 38 igo arte.
Beste berritasunetako bat da pixkanaka murriztu egiten dela medikuen adina, eta hortik aurrera ez dutela guardiarik egin behar, 2030ean 50 urte izango baitituzte. Halaber, guardia-eguneko goizean astean zehar lanik ez egiteko aukera planteatzen da (lanaldi hori beste arratsalde batean berreskuratuz), edo asteburuko guardiak 12 orduko bi txandatan banatzeko aukera.
Gainera, Osakidetzak hilean 300 euroko soldata-igoera progresiboa aurreikusten du fakultatibo guztientzat, 2027ko uztailaren 1etik aurrera aplikatzen hasiko dena.
Euskadiko Medikuen Sindikatuak uste du proposamenak aurrerapen nabarmena dakarrela, baina irailerako aurreikusitako greba mugagabearen deialdiari eusten dio. Horren arrazoia Osasun Ministerioarekin mediku lanbiderako berariazko esparru-estatutua negoziatzeko akordiorik ez egotea da, eta Eusko Jaurlaritzak gai hori aldi berean negoziatzen jarraitzen du euskal osasunaren esparruan.
Akordio-proposamenaren gakoak
- Librantza bermatzea aurrez aurreko guardietan eta gaueko jarduera duten gaurdia lokalizatuetan 22:00etatik aurrera. Horiek benetako lanalditzat hartuko dira, eta ezin izango dira inola ere errekuperatu.
- Ostiral, larunbat eta jai-bezperetako librantzak guardia egin ondorengo 25 egunetan hartzeko aukera.
- Zaintza metatuen aparteko librantzak.
- Produktibitate Osagarri Finkoa sartzea guardien orduko prezioa kalkulatzean, soilik langile fakultatiboentzat. Urteko ordainsari-taulak eguneratu egingo dira eta igoera progresiboa erregistratuko da, 2028an guardiaren prezioa % 38ra igo arte.
- Zaintzak egitetik salbuesteko adina pixkanaka murriztea, 2030ean 50 urtera jaitsi arte.
- Aste barruan guardia-eguneko goizean lanik ez egitea (lanaldi arrunt hori arratsaldez errekuperatu) edo asteburuko zaintza 12 orduko 2 "guardia erdietan" abiatzea aukeratzeko aukera.
- Osakidetzako fakultatibo guztientzat hilean 300 euroko soldata-igoera aurreikusten da, pixkanaka, 2027ko uztailaren 1etik aurrera.
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