Aiaraldeko Industriaren Mahaiak bederazi hilabete iraun duen hausnarketa prozesuaren ondorioak aurkeztu ditu
Mahaia osatzen duten erakundeek, enpresek, eragile ekonomiko eta sozialek zein ordezkari politikoek "hazkunde aro berri bat eraikitzeko gaitasun, ezagutza eta abantaila lehiakor nahikoak" ikusten dituzte Arabako eskualdean.
Aiaraldean hainbat enpresaren itxiera eta krisi bizi izan ondoren, industriaren egoera iraultzeko helburua duen mahaia jarri zuten martxan erakundeek, eragile politikoek, ekonomikoek eta sozialek 2025eko amaieran, eskualdearen etorkizuna diseinatzeko.
Aiaraldeko Industria Garapenerako Mahaiaren lehen hausnarketa fasea amaituta, parte hartzaileek azken bilera egin dute astelehen honetan, Laudion. Bertan, bat etorri dira eskualdeak industria bultzada galdu duela esatean, baina hazkunde etapa berri bat eraikitzeko "gaitasun, ezagutza eta lehiakortasun abantaila nahikoak" dituela ere adierazi dute.
Arabako Foru Aldundiak azpimarratu duenez, Aiaraldeko industriaren erronketan sakontzen jarraitzeko eta etorkizuneko ikuspegi partekatua eraikitzeko "abiapuntu" gisa balioko duten ondorioak adostu dituzte prozesu honetan.
Ondorio horien arabera, beharrezkoa da dagoen industria-ezagutza aprobetxatzea eta dibertsifikaziorantz aurrera egitea, etorkizunean jarduera eta sektore berriak sartu ahal izateko.
Adostutako txostenak enpresen benetako beharrei lotuago dagoen eta ETEen partaidetza handiagoa duen berrikuntza planteatzen du. Konpainia handien, enpresa txiki eta ertainen, zentro teknologikoen eta prestakuntza-zentroen arteko lankidetza indartzea ere proposatzen du.
Digitalizazioa, kudeaketan eta ekoizpen prozesuetan adimen artifiziala sartzea eta deskarbonizazioaren, energia eraginkortasunaren eta ekonomia zirkularraren arloko soluzio berriak bilatzea ere aipatzen dira erronka nagusi gisa.
Mahaiak 'talentua' ere jarri du Aiaraldearen etorkizun industrialerako erronka nagusien artean. Plantillen zahartzea eta belaunaldien arteko erreleboa kudeatzeko beharra bat datoz prozesu digital eta teknologiko berriei lotutako profil teknikoak eta gaitasunak dituzten pertsonak sartzeko "gero eta zailtasun handiagoarekin", izan ere.
Enpresen eta Lanbide Heziketako zentroen eta unibertsitateen arteko lankidetza indartzea aipatzen da ondorioetan, prestakuntza industriaren egungo eta etorkizuneko beharretara egokitzea eta ikasteko formatu malguago berriak garatzea.
Diagnostikoak azaleratu duenez, gainera, eskuragarri dagoen lurzoruaren eskaintza "urria eta zatikatua" da, eta gaur egun erabiltzen ez diren industria espazio batzuek ez dituztela betetzen jarduera berriak hartzeko beharrezkoak diren baldintzak ere ikusi da.
Mahaiak beharrezkotzat jotzen du kudeaketa mekanismo berrietarantz aurrera egitea, eskualde ikuspegi batekin, dauden lurzoru eta industria espazioak berreskuratzeari lehentasuna emanez, eta garapen berrien beharrak aztertuz.
Lan-harreman konplexuak
Era berean, lan-harremanen egoera konplexua dela, eta enpresen zein sindikatuen artean mesfidantza eta urruntze handia dagoela onartzen du diagnostikoak.
Horren aurrean, benetako negoziazioan, konfiantzan, gardentasunean eta plantillen parte-hartzean oinarritutako etengabeko elkarrizketa eredu baterantz aurrera egitea planteatzen du.
Prozesuan zehar identifikatutako ekimenen artean daude industriaren aldeko Itun Sozial bat sortzea, eskualdeko garapen industrialeko egitura bat, Mahaia topagune iraunkor gisa sendotzea eta Aiaraldeko industriari buruzko komunikazio estrategia espezifiko bat osatzea ere.
Proposamen horiek elkarlanean aztertu eta zehaztu beharko dira hurrengo lan-faseetan. Txostenak sakontzen jarraitzeko gida gisa definitzen ditu.
CC.OO.k begi onez ikusten du ondorio-txostena baina babesa ez da "txeke zuria"
Euskadiko CC.OO. izan da ondorio-txostenaren balorazio publikoa egin duen lehen sindikatua. CC.OO.k ontzat eman du dokumentua, baina argi utzi nahi izan du gaurko bilera ez dela "eztabaidaren amaiera, Aiaraldeko egoera industriala hobetzeko prozesu baten hasiera baizik".
Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, "langileen baldintza soziolaboraletan eragiteko eta haien bizi baldintzak hobetzeko ahalik eta espazio gehien erabiltzearen alde" egin du eta gaineratu du dokumentu hori babesteak ez duela esan nahi etorkizunean plantea daitezkeen neurri guztiak babesteko "txeke zuria" denik, horiek guztiak eskualdean eraldaketa "justua" lortzera bideratuta egotea defendatuko baitu, Aiaraldeko langileek eta herritarrek euren egoera hobetzen ikus dezaten, "hartzen diren neurriak ordaindu gabe".
Elkarrekinek ez du bat egiten Mahaiaren ondorioekin baina foroan jarraituko du
Elkarrekin alderdiak ez du Aiaraldeko Industria Garapenerako Mahaiaren ondorioen txostena sinatu, "dokumentuak eskualdeko langileria behar bezala baloratzen ez duelako eta lurzoru industrialaren erabileraren kontzeptua modu egokian tratatzen ez duelako", baina Mahaian jarraituko dute, "eskualdearekko eta herritarrekiko erantzukizunagatik", "langile klasearen eskubideak defendatzeko eta eremuaren etorkizunaren alde lanean jarraitzeko".
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