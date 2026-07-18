Mahai Sektoriala uzteko mehatxua egin du UGTk Osakidetzak medikuei "tratu pribilegiatua" ematen dien "ezkutuko estatutua" bultzatzen badu
UGT izan da astelehen honetan aurkeztuko den proposamenari erantzun dion lehen sindikatua, nahiz eta aurreko batzuetan Osakidetzan ordezkaritza duten beste erakunde batzuek ere kritikatu izan duten medikuei ematen zaien "mesede-tratua".
UGT Euskadik salatu du Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiak medikuentzako akordio-proposamen bat eramateko asmoa duela datorren astelehenean egingo den Osasuneko Mahai Sektorialera eta, bere ustez, proposamen hori "ezkutuko Estatutu Medikoa" dela. Sindikatuak ohartarazi du negoziazio-organoa utziko duela, akordio horrek Euskal Osasun Zerbitzuan "lanbide arteko desoreka" ezartzea ekarriko duelako.
UGT, bosgarren indar sindikala Osakidetzan —SATSE, ELA, LAB eta SMEren atzetik—, izan da proposamenarekiko erreakzioa publiko egin duen lehen erakundea. Hala ere, beste erakunde sindikal batzuek ere kritikatu izan dute medikuekin berariaz negoziatzea. Izan ere, SATSEk medikuei “mesede-tratua” ematea leporatu dio Osasun sailburuari, eta CCOOk, berriz, medikuentzako berariazko akordio baten negoziazioari buruzko zalantzak agertu ditu.
Testuinguru horretan, UGTk kritikatu egin du negoziazioa "ezkutuan" egin izana, Mahai Sektorialetik kanpo. Hain zuzen ere, organo hori delako plantillaren lan-baldintzak adosteko "organo legitimo bakarra", sindikatuaren iritziz.
Jasone Perez UGT Euskadiko Osasun arduradunak adierazi du neurriak "Euskal Osasun Sistema zatitzea" ekarriko lukeela, medikuentzako esparru bereizi bat sortzean. Gainerako kategoriek, berriz, "zaharkitua" dagoen Lan Baldintzen Akordioaren mende jarraituko lukete.
Perezek adierazi duenez, neurriaren helburua da SME "solaskide bakar" gisa finkatzea fakultatiboen lan-baldintzak negoziatzeko. Egoera horrek, bere ustez, ordezkaritza demokratikoaren printzipioa eta osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Estatutu Markoaren 79. artikulua urratzen ditu.
Proposamena erretiratzea
Arrazoi horiengatik, bere ustez "indarrean dagoen legedia hausten duen" proposamena bertan behera uzteko eskatu du Perezek, eta, erretiratzen ez bada, gainerako sindikatuekin batera plantilla osoaren "ekitatea, taldeen kohesioa eta duintasuna bermatzeko" hartu beharreko neurriak aztertuko dituela ohartarazi du.
Sindikatuko arduradunak gogorarazi du Osakidetzako profesional guztiek erosteko ahalmena galdu dutela indarrean dagoen lan-akordioaren eraginez, eta Osasuneko sailburuari aurpegiratu dio bere ahaleginak pertsonal fakultatiboaren baldintzak hobetzera soilik bideratzea.
Ildo horretan, UGTk baztertu egin du osasun-sistema publikoaren barruan "lehen eta bigarren mailako baldintzak" ezartzen dituen estrategia, eta defendatu du Osakidetzaren funtzionamendua lanbide-kategoria guztien elkarlanaren mende dagoela.
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