UGT amenaza con abandonar la Mesa Sectorial si Osakidetza impulsa un "estatuto encubierto" que otorga un "trato privilegiado" al colectivo médico
UGT ha sido el primer sindicato en reaccionar a la propuesta que se presentará este lunes, aunque en anteriores ocasiones otras organizaciones con representación en Osakidetza también han solido criticar el "trato de favor" de los facultativos.
UGT Euskadi ha denunciado la intención de la Dirección General de Osakidetza de llevar a la Mesa Sectorial de Sanidad el próximo lunes una propuesta de acuerdo para el personal facultativo que, a su juicio, supone un "Estatuto Médico encubierto". El sindicato ha advertido de que abandonará el órgano de negociación, al considerar que supone la instauración de una "inequidad interprofesional" en el Servicio Vasco de Salud.
UGT, quinta fuerza sindical en Osakidetza —por detrás de SATSE, ELA, LAB y el propio SME—, ha sido la primera organización en hacer pública su reacción a la propuesta. No obstante, otras organizaciones sindicales también han solido criticar que se acuerde específicamente con los médicos. De hecho, SATSE ha acusado al consejero de Salud de dispensar un “trato de favor” al colectivo médico, mientras que CCOO también ha mostrado sus reservas sobre la negociación de un acuerdo específico para los facultativos.
En este contexto, UGT ha criticado que la negociación se haya llevado a cabo “en secreto”, fuera de la Mesa Sectorial, a la que considera "el único órgano legítimo" para acordar las condiciones laborales de la plantilla.
Además, la responsable de Sanidad de UGT Euskadi, Jasone Pérez, ha afirmado que la medida implicaría el "desmembramiento del Sistema Vasco de Salud, tal y como lo conocemos", al crear un marco diferenciado para el personal médico, mientras el resto de las categorías seguiría sujeto al actual Acuerdo de Condiciones de Trabajo, que califica de "desfasado".
Pérez ha sostenido que la medida pretende consolidar al Sindicato Médico de Euskadi como "único interlocutor válido" para negociar las condiciones laborales del personal facultativo, una situación que, a su juicio, vulnera el principio de representación democrática y el artículo 79 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Retirada de la propuesta
Por todos esos motivos, Pérez ha exigido la retirada de una propuesta que, en su opinión, "quiebra la legalidad vigente" y ha advertido de que, si no se retira, estudiará junto al resto de organizaciones sindicales las medidas a adoptar para "garantizar la equidad, la cohesión de los equipos y la dignidad" de toda la plantilla.
La responsable sindical ha recordado que todos los profesionales de Osakidetza han perdido poder adquisitivo durante los años de vigencia del actual acuerdo laboral y ha reprochado al consejero de Salud que centre sus esfuerzos únicamente en mejorar las condiciones del personal facultativo.
En ese sentido, UGT ha rechazado una estrategia que, a su juicio, establece "condiciones de primera y de segunda clase" dentro del sistema público de salud y ha defendido que el funcionamiento de Osakidetza depende del trabajo conjunto de todas las categorías profesionales.
Te puede interesar
Osakidetza presenta este lunes una propuesta de acuerdo que recoge mejoras en el sistema de guardias y salarios
El Sindicato Médico de Euskadi valora positivamente la propuesta, pero mantiene la convocatoria de huelga indefinida prevista para septiembre, ante la falta de consenso con el Ministerio de Sanidad sobre un Estatuto Marco propio.
Salud y el sindicato médico alcanzan un acuerdo para reformar las guardias en Osakidetza
El Departamento de Salud llevará el lunes a la mesa sectorial un acuerdo que plantea un nuevo modelo de guardias para el personal médico. La propuesta incluye mejoras en los descansos, un incremento progresivo de la remuneración de las guardias y un mayor reconocimiento profesional. Aunque el Sindicato Médico de Euskadi considera que no responde a todas sus reivindicaciones, valora el acuerdo de forma positiva y cree que contribuirá a rebajar la tensión en el conflicto. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha asegurado que se crearán "grupos de trabajo para valorar este cambio de modelo".
El PIB de la CAV asciende un 2,1 % en el segundo trimestre en su evolución anual y un 0,5 % respecto al primero
Según el Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat, el empleo en la CAV ha ascendido un 1,3 % durante el segundo trimestre del año con respecto al segundo trimestre de 2025 y un 0,4 % con respecto al primer trimestre de 2026.
Mirai, compañía de Jainaga, adquiere la vizcaína Reco, de recubrimientos electrolíticos
Con más de 40 años de experiencia y ubicada en la localidad vizcaína de Barakaldo, Reco cuenta con una plantilla de 60 personas y en 2025 facturó cerca de 14 millones de euros.
D'Anjou destaca el papel del Concierto Económico para lograr el 50 % de los fondos de dependencia
El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noel d'Anjou, ha señalado que el Estado financiará el 50% de las ayudas a la dependencia en Euskadi, gracias al acuerdo alcanzado en el marco del Concierto Económico, tras un proceso que el propio consejero ha calificado de "complicado y muy técnico". El reparto definitivo de los fondos procedentes de Madrid se decidirá en octubre, en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
Balenciaga Shipyard inicia una nueva era industrial tras superar la quiebra con su primera puesta de quilla
El acto inaugural ha tenido lugar esta mañana en las propias instalaciones portuarias de Balenciaga Shipyard, en Zumaia. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha celebrado que, tras "muchos meses de frío y nubarrones negros", el astillero zumaiarra "vuelve a tener un futuro".
Euskadi recibirá 407 millones del Estado para dependencia en 2027, más del doble que hace tres años
El nuevo acuerdo garantiza que el Estado financiará el 50 % del gasto del sistema de dependencia, y "blinda" esta aportación frente a futuros cambios legislativos.
La CAV recibirá 250 millones de euros más al año por parte del Estado para financiar la atención a la dependencia
La Comisión Mixta de Concierto Económico (CMCE) ha adoptado por unanimidad un acuerdo sobre la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Estado pagará el 50 % de los gastos de dependencia que se realicen en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a partir del 1 de enero del año que viene.
Pello Igeregi, ELA: "El absentismo en Euskal Herria es del 0 %; no existe"
El sindicato ELA ha denunciado que las condiciones laborales o la falta de prevención de las empresas han empeorado notablemente la situación de los trabajadores. El responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, asegura que el "absentismo es del cero %" en Hego Euskal Herria y acusa al Partido Popular y a Confebask de criminalizar a los trabajadores.