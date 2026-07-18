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UGT amenaza con abandonar la Mesa Sectorial si Osakidetza impulsa un "estatuto encubierto" que otorga un "trato privilegiado" al colectivo médico

UGT ha sido el primer sindicato en reaccionar a la propuesta que se presentará este lunes, aunque en anteriores ocasiones otras organizaciones con representación en Osakidetza también han solido criticar el "trato de favor" de los facultativos.

Concentración de médicos ante el hospital de Basurto en Bilbao. EUROPA PRESS 19/6/2026
Concentración de personal médico en Bilbao en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Osakidetzak medikuei "tratu pribilegiatua" ematen dien "ezkutuko estatutua" bultzatzen badu, Mahai Sektoriala uzteko mehatxua egin du UGTk
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Agencias | EITB

Última actualización

UGT Euskadi ha denunciado la intención de la Dirección General de Osakidetza de llevar a la Mesa Sectorial de Sanidad el próximo lunes una propuesta de acuerdo para el personal facultativo que, a su juicio, supone un "Estatuto Médico encubierto". El sindicato ha advertido de que abandonará el órgano de negociación, al considerar que supone la instauración de una "inequidad interprofesional" en el Servicio Vasco de Salud.

UGT, quinta fuerza sindical en Osakidetza —por detrás de SATSE, ELA, LAB y el propio SME—, ha sido la primera organización en hacer pública su reacción a la propuesta. No obstante, otras organizaciones sindicales también han solido criticar que se acuerde específicamente con los médicos. De hecho, SATSE ha acusado al consejero de Salud de dispensar un “trato de favor” al colectivo médico, mientras que CCOO también ha mostrado sus reservas sobre la negociación de un acuerdo específico para los facultativos.

En este contexto, UGT ha criticado que la negociación se haya llevado a cabo “en secreto”, fuera de la Mesa Sectorial, a la que considera "el único órgano legítimo" para acordar las condiciones laborales de la plantilla.

Además, la responsable de Sanidad de UGT Euskadi, Jasone Pérez, ha afirmado que la medida implicaría el "desmembramiento del Sistema Vasco de Salud, tal y como lo conocemos", al crear un marco diferenciado para el personal médico, mientras el resto de las categorías seguiría sujeto al actual Acuerdo de Condiciones de Trabajo, que califica de "desfasado".

Pérez ha sostenido que la medida pretende consolidar al Sindicato Médico de Euskadi como "único interlocutor válido" para negociar las condiciones laborales del personal facultativo, una situación que, a su juicio, vulnera el principio de representación democrática y el artículo 79 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Retirada de la propuesta

Por todos esos motivos, Pérez ha exigido la retirada de una propuesta que, en su opinión, "quiebra la legalidad vigente" y ha advertido de que, si no se retira, estudiará junto al resto de organizaciones sindicales las medidas a adoptar para "garantizar la equidad, la cohesión de los equipos y la dignidad" de toda la plantilla.

La responsable sindical ha recordado que todos los profesionales de Osakidetza han perdido poder adquisitivo durante los años de vigencia del actual acuerdo laboral y ha reprochado al consejero de Salud que centre sus esfuerzos únicamente en mejorar las condiciones del personal facultativo.

En ese sentido, UGT ha rechazado una estrategia que, a su juicio, establece "condiciones de primera y de segunda clase" dentro del sistema público de salud y ha defendido que el funcionamiento de Osakidetza depende del trabajo conjunto de todas las categorías profesionales.

Osakidetza UGT Economía

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