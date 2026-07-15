La Comisión Mixta de Concierto Económico (CMCE) ha adoptado por unanimidad un acuerdo sobre la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Estado pagará el 50 % de los gastos de dependencia que se realicen en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a partir del 1 de enero del año que viene.