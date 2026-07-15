El Gobierno de España financiará el 50 % del gasto del Sistema para la Atención a la Dependencia de la CAV
La Comisión Mixta de Concierto Económico (CMCE) ha adoptado por unanimidad un acuerdo sobre la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Estado pagará el 50 % de los gastos de dependencia que se realicen en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a partir del 1 de enero del año que viene.
Te puede interesar
Pello Igeregi, ELA: "El absentismo en Euskal Herria es del 0 %; no existe"
El sindicato ELA ha denunciado que las condiciones laborales o la falta de prevención de las empresas han empeorado notablemente la situación de los trabajadores. El responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, asegura que el "absentismo es del cero %" en Hego Euskal Herria y acusa al Partido Popular y a Confebask de criminalizar a los trabajadores.
El gasto de las familias de la CAV crece un 7 % liderado por el incremento en transporte y salud
Según EUSTAT, el gasto medio por familia fue en 2025 de 38 800 euros, un montante en el que la vivienda sigue acaparando más del tercio (34,5 %) del gasto de los hogares de la CAV.
El IPC sube un 0,8 % en Euskadi y un 0,4 % en Navarra durante el mes de junio
La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo es del 3,2 % en Euskadi (por tercer mes consecutivo) y del 2,7 % en la Comunidad Foral, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
ELA y LAB destacan el amplio seguimiento de la huelga en los comercios de alimentación
Las centrales denuncian que la patronal y las grandes cadenas buscan vaciar de contenido los convenios provinciales propios e imponer un marco estatal más precario.
La administración concursal confirma que se han presentado diez potenciales interesados en hacer oferta por Tubos Reunidos
El administrador concursal les ha trasladado que la planta de Trapagaran tiene "relativamente asegurada la producción hasta noviembre".
Euskadi crea un nuevo sector industrial de embarcaciones náuticas 100 % eléctricas y descarbonizadas
Basado en tecnologías avanzadas de electrificación naval, introduce nuevas capacidades tecnológicas y productivas al sector naval y náutico y posiciona a Euskadi como líder industrial en la descarbonización de embarcaciones náuticas.
La plantilla de las ITV de Zarautz y Bergara comienzan una huelga indefinida por sus condiciones laborales
Los trabajadores reclaman equipararse con las plantillas del resto de estaciones ITV de Gipuzkoa, para lo que exigen a la empresa "una negociación real".
ESK acusa a Tubos Reunidos de intentar cambiar los calendarios laborales sin seguir el procedimiento legal
El sindicato señala el calendario previsto para la acería, que contempla trabajar únicamente en turnos de tarde y noche. ESK considera que esta medida tendría un impacto negativo sobre la conciliación, el descanso y la salud de los trabajadores afectados.
El Gobierno Vasco rechaza pagar 51 millones al Fondo de Cohesión Sanitaria: "Es una cantidad desproporcionada"
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha denunciado las "deficiencias jurídicas y procedimentales" del actual sistema de compensación.