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El Gobierno de España financiará el 50 % del gasto del Sistema para la Atención a la Dependencia de la CAV

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noel d'anjou
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak EAEko Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren gastuaren % 50 finantzatuko du
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EITB

Última actualización

La Comisión Mixta de Concierto Económico (CMCE) ha adoptado por unanimidad un  acuerdo sobre la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Estado pagará el 50 % de los gastos de dependencia que se realicen en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa  a partir del 1 de enero del año que viene. 

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