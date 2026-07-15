Nueva polémica entre el PSE-EE y el PNV por el euskera

Enésima polémica entre el PSE-EE y el PNV: En esta ocasión, por el euskera. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado al nacionalismo vasco de defender la "prioridad nacional" por el acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu para reformar la Ley de Empleo Público, y lo ha equiparado a la "prioridad nacional" impulsada por Vox y PP.

A su juicio, la reforma de la Ley del Empleo Público solo aumenta la exigencia del euskera en la Administración sin resolver los problemas ya existentes.

Las reacciones por las declaraciones de ayer de Andueza no se han hecho esperar.

En una entrevista concedida anoche al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de "puro teatro" las palabras del líder de los socialistas vascos. "Las grandes descalificaciones lo único que suenan es a campaña electoral y a victimizarse lanzando una serie de afirmaciones que verdaderamente sabe que no son ciertas", ha zanjado.