POLÉMICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nueva polémica entre el PSE-EE y el PNV por el euskera

Eneko Andueza ha acusado a PNV y EH Bildu de defender la 'prioridad nacional' por el acuerdo alcanzado para reformar la Ley de Empleo Público, que, a su juicio, solo aumenta la exigencia del euskera en la Administración.

Eneko Andueza Aitor Esteban
Eneko Andueza y Aitor Esteban.
author image

EITB

Última actualización

Enésima polémica entre el PSE-EE y el PNV: En esta ocasión, por el euskera. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado al nacionalismo vasco de defender la "prioridad nacional" por el acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu para reformar la Ley de Empleo Público, y lo ha equiparado a la "prioridad nacional" impulsada por Vox y PP. 

A su juicio, la reforma de la Ley del Empleo Público solo aumenta la exigencia del euskera en la Administración sin resolver los problemas ya existentes. 

Las reacciones por las declaraciones de ayer de Andueza no se han hecho esperar. 

En una entrevista concedida anoche al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de "puro teatro" las palabras del líder de los socialistas vascos. "Las grandes descalificaciones lo único que suenan es a campaña electoral y a victimizarse lanzando una serie de afirmaciones que verdaderamente sabe que no son ciertas", ha zanjado.

Publicidad
18:00 - 20:00

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha apelado a "diferenciar la buena marcha de la coalición" de gobierno entre jeltzales y socialistas de "declaraciones puntuales" que circunscribe a "ponerse ya de campaña electoral".

Publicidad
18:00 - 20:00

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha tachado de "dicotomía falsa" las palabras de Andueza. En una entrevista concedida este miércoles a Radio Euskaid, ha subrayado que el acuerdo para reformar la Ley de Empleo Público pretende "ensanchar derechos".

Publicidad
18:00 - 20:00
Eneko Andueza PSE EE EAJ-PNV EH Bildu Euskera Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Antxustegi subraya "la buena marcha de la coalición" con el PSE y asegura que se ponen de acuerdo "en lo importante"

Tras una jornada de trabajo celebrada en Bilbao por el grupo parlamentario jeltzale, con la presencia del lehendakari Imanol Pradales, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi ha querido rebajar la tensión con el PSE y ha enmarcado las declaraciones "puntuales" del secretario general del PSE Eneko Andueza "en el ámbito mediático y la campaña electoral, aunque quedan muchos meses".

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aizpurua (EH Bildu): “Andueza establece una dicotomía falsa cuando dice que buscamos la prioridad nacional; queremos ensanchar derechos”

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha tildado de “dicotomía falsa” las palabras de Eneko Andueza, secretario general del PSE, señalando que tanto PP y Vox como el PNV y EH Bildu buscan establecer la “prioridad nacional”. Aizpurua ha señalado que la reforma de la Ley de Empleo Público busca “ensanchar derechos” porque “los hablantes en euskera no están en las mismas condiciones que los hablantes en castellano, eso es obvio”.

Aitor Esteban, presidente del BBB, en una entrevista en Radio Euskadi.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Esteban califica de "puro teatro" el discurso de Andueza en el Comité Nacional del PSE-EE

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que ve "mucha gesticulación" en el discurso del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. En una entrevista concedida al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Esteban ha afirmado que el líder socialista sabe que no se debe contraponer la reforma de la Ley de Función Pública con el euskera. En este sentido, ha considerado que las declaraciones de Andueza responden a una estrategia de precampaña política.

Ertzainak Uribe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Compañeros y mandos de la Ertzaintza recuerdan en Beasain a Mikel Uribe en el 25º aniversario de su muerte

El acto de homenaje ha tenido lugar frente a la comisaría de la Ertzaintza en Beasain; tras guardar un minuto de silencio, varios mandos de la Ertzaintza, entre ellos quienes fueron sus compañeros, han recordado a Mikel Uribe. ETA asesinó al subcomisario de la Ertzaintza Mikel Uribe tal día como hoy hace 25 años en Leaburu, cuando se dirigía a cenar con amigos en una sociedad gastronómica. Cuando aparcó el vehículo junto a la sociedad, dos miembros de ETA tirotearon el coche y lo asesinaron en el acto.

Cargar más
Publicidad
X