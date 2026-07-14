David Sánchez condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

A su vez, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez y del amigo de éste Luis Carrero.

La sentencia, emitida este martes por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, recoge que David Sánchez es autor por cooperación necesaria del delito de prevaricación administrativa relacionada con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo.



Su plaza de 'coordinador de los conservatorios' de Badajoz, a la que accedió en julio de 2017, pasó a denominarse 'Jefe de la Oficina de Artes Escénicas' en 2022, lo que supuso "una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección" y se suprimió "la incompatibilidad del mismo" con "el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez", se recoge.



Por lo que respecta a Miguel Ángel Gallardo, el tribunal lo declara como autor de dos delitos de similar tipología relacionados tanto con el cambio de nomenclatura del puesto de David Sánchez como por la creación de la plaza de 'coordinador de los conservatorios' y posterior adjudicación de la misma a David Sánchez.



"Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general", refleja la sentencia.



Sobre el resto de los once procesados, todos ellos cargos y excargos de la Diputación de Badajoz, la Audiencia de Badajoz los condena a nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público como cooperantes de un delito de prevaricación administrativa, bien por la plaza de David Sánchez o por la de Luis Carrero, amigo de este y también procesado, quien accedió a la Diputación como 'jefe de Programas de Actividades Transfronterizas'.



A los once se les absuelve del delito de tráfico de influencias.

El juicio por la contratación a David Sánchez en la Diputación de Badajoz arrancó el 28 de mayo y quedó el pasado 9 de junio visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que pedían de forma unánime la absolución para los once acusados.

El juicio ha contado con siete acusaciones populares, que son, además de los partidos PP y Vox, las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa.

La causa se inició en mayo de 2024 cuando la organización Manos Limpias presentó la primera denuncia por lo que consideraba un caso de enchufismo en favor del hermano del presidente del Gobierno español, y posteriormente, se fueron sumando el resto de acusaciones populares.

Las acusaciones populares solicitaron tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pidió a absolución de todos los investigados, incluídos Sánchez y Gallardo.