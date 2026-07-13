Las palabras de Rajoy señalando que Francia juega “sin francesas” desencadenan un incidente diplomático

La columna de Mariano Rajoy sobre fútbol en el diario El Debate, un espacio con el que cuenta desde hace 6 años y que hasta ahora tenía escaso eco, ha terminado generando un insospechado incidente diplomático entre España y Francia en vísperas de la semifinal del Mundial.

El expresidente del Gobierno, que escribe en El Debate en Eurocopas y Mundiales desde 2022, ha desatado una oleada de críticas tras escribir que la selección francesa cuenta con "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

La afirmación ha sido interpretada a ambos lados de los Pirineos como un cuestionamiento de la nacionalidad de los internacionales galos por su origen familiar o étnico.

Respuesta del Gobierno francés

Las palabras de Rajoy, pronunciadas tras la clasificación de España para las semifinales y en un contexto de máxima expectación por el duelo frente a Francia, han provocado una respuesta inmediata del Gobierno francés. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha calificado las declaraciones de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes", defendiendo que Francia es "un país de diversidad" y advirtiendo de que este tipo de mensajes alimentan el racismo contra los futbolistas, especialmente contra el capitán Kylian Mbappé.

La condena ha sido compartida por buena parte del espectro político francés. Dirigentes socialistas, junto a representantes de otras formaciones, han defendido que la nacionalidad francesa no depende del origen de los padres ni del color de la piel, mientras medios como Libération han publicado durísimos editoriales contra el expresidente español, elevando la polémica al plano internacional.

Manuel Valls, ex primer ministro francés, ha sido también muy duro con Rajoy: “No es una ocurrencia, es una confesión. Porque lo que cree no ver en ese equipo no son nacionalidades. Son colores de piel. Es decir, que, para él, un negro no puede ser francés. Eso se llama, simplemente, racismo”.

Reacciones en España

En España, la respuesta institucional también fue contundente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a Rajoy con un mensaje en el que reivindicó una idea inclusiva de la identidad nacional: "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas". El jefe del Ejecutivo concluyó su mensaje con un deseo de que "gane el mejor y que pierda el racismo".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado igualmente las palabras del expresidente de "hirientes" y "peligrosas" para la imagen de España y para la relación con el país vecino.

Las críticas han trascendido el ámbito político. El delantero de la selección española Borja Iglesias ha mostrado públicamente su rechazo a unas declaraciones que consideró impropias, reivindicando la diversidad como “una riqueza”. “Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas. Me da un poco de pena”, ha señalado.

La controversia ha terminado eclipsando durante horas la previa deportiva del España-Francia y ha abierto una inesperada crisis diplomática entre dos socios europeos a las puertas de uno de los partidos más importantes del Mundial. Da la impresión, además, de que esas palabras han motivado a los galos, que jugaron la semifinal coincidiendo con el 14 de julio.

El ex líder popular, por otro lado, ha recibido escaso apoyo de miembros de su partido, aunque en las redes sociales sus palabras sí han sido ampliamente defendidas; eso sí, casi siempre por cuentas anónimas.