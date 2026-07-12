Ikurriña
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Ansola pide "no olvidar los hechos más oscuros" de la historia y recordar a las víctimas

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Acto de izada de Ikurriña en el 132 aniversario de la inauguración del primer batzoki del PNV EUROPA PRESS 12/7/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Historiako "gertakari ilunenak ez ahaztea" eta biktimak gogoratzea eskatu du Ansolak
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EITB

Última actualización

El PNV ha celebrado en Bilbao el día de la ikurriña, que fue izada por primera vez hace 132 años durante la inauguración de su primer batzoki en la calle Correo. Como entonces, hoy han comenzado el homenaje con esa izada de la ikurriña. Los jeltzales han reafirmdo su compromiso con los auténticos valores que representa y el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha subrayado que el lugar del PNV no está en los extremos.

EAJ-PNV Ikurriña Política

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ERMUA (BIZKAIA), 12/07/2026.- Mari Mar Blanco (2i), hermana de la víctima, junto a Cuca Gamarra (d), durante el acto que el PP celebra en Ermua en recuerdo del edil Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
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Hace  min.

El PP recuerda a Miguel Ángel Blanco

El PP ha homenajeado a Miguel Angel Blanco cuando se cumplen 29 años del asesinato del concejal popular de Ermua a manos de ETA. Allí han estado presentes, entre otros, el presidente de los populares vascos Javier de Andrés, su hermana y senadora Mari Mar Blanco y la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra. Gamarra, se ha comprometido a endurecer el acceso de los presos de ETA a beneficios penitenciarios después del blanqueamiento, dice, de Sánchez a Bildu.

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