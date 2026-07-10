Homenaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ermua aboga por no caer en el olvido en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

Publicidad
ERMUA, 10/07/2026.- El Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia) ha homenajeado este viernes al edil del PP de esta localidad Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 29 años de su secuestro y posterior asesinato por parte de la banda terrorista ETA. En el acto han participado la alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia (d), la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José (2d), así como los tíos de Miguel Ángel Blanco (i). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Miguel Angel Blancoren omenaldian ez ahaztearen alde agertu da Ermua

Última actualización

El Ayuntamiento de Ermua ha abogado por no caer en el olvido y situar siempre en el centro de la convivencia a las víctimas del terrorismo en el homenaje que ha tributado este viernes al concejal del PP Miguel Ángel Blanco.

Víctimas del terrorismo Final de ETA Ermua Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X