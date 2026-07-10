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Al menos 11 personas fallecidas en un incendio forestal en Almería, el más grave registrado en Andalucía

El incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos ha causado al menos once víctimas mortales, según el último balance del 112 de Andalucía El fuego continúa activo, con numerosas evacuaciones, carreteras cortadas y un amplio despliegue de medios de extinción y emergencias.

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 09/07/2026.- Bomberos trabajan en el incendio en el que seis personas han muerto en el municipio almeriense de Los Gallardos, en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, habiendo sido halladas algunas de las víctimas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas. EFE/Emergencias Andalucía SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Incendio en Los Gallardos, Almería. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gutxienez 11 pertsona hil dira Almeriako baso-sute batean, Andaluzian inoiz izan den larriena
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EITB

Última actualización

El incendio forestal declarado en un paraje de Los Gallardos (Almería) ha dejado al menos once personas fallecidas, según ha informado el 112 de Andalucía El fuego ha obligado a evacuar varias zonas cercanas, mantiene cortadas varias carreteras y ha movilizado más de un centenar de efectivos de extinción, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras las fuertes rachas de viento complican las labores para controlar las llamas.

El último balance del servicio de emergencias eleva a once el número de fallecidos, frente a los seis comunicados anteriormente Algunas de las víctimas han sido localizadas en sus vehículos en una pedanía del municipio de Bédar.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado el suceso como el incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en Andalucía y una "tragedia sin precedentes" Asimismo, ha trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a las familias y allegados de las víctimas. "El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha señalado.

El incendio pasa a fase de emergencia

La evolución del fuego ha obligado a elevar la situación a fase de emergencia, situación operativa 2. En las tareas de extinción trabajan ya 150 efectivos del Plan Infoca, apoyados por cinco vehículos autobomba.

También participan el Centro Operativo Provincial de Infoca, bomberos, Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y la empresa suministradora de energía Además, efectivos del Segundo Batallón de Intervención de la UME han partido desde la base de Morón para incorporar al dispositivo.

Según Infoca, las rachas de viento alcanzan hasta los 70 kilómetros por hora en una zona de espartales especialmente seca, unas condiciones que dificultan el control del incendio. las autoridades han pedido a la población que evite acercarse a la zona afectada y mantener las indicaciones de los servicios de emergencia.

 

Evacuaciones, heridos y carreteras cerradas

Permanecen evacuados los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, así como las viviendas del Pinar de la cercana localidad de Bédar.

Una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha sido evacuada al hospital de Torrecárdenas Además, otra persona ha sufrido una intoxicación por humo y también ha sido trasladada al mismo centro hospitalario, mientras que otras cuatro han recibido asistencia sobre el terreno por problemas respiratorios y quemaduras leves.

En cuanto a la red viaria, permanecen cerradas la A-7 entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente y la N-340A en las inmediaciones del incendio.

El servicio de emergencias 112 ha gestionado más de 150 llamadas relacionadas con el incendio. Los primeros avisos situaban las llamas en el kilómetro 511 de la N-340A y apuntaban a la caída de un cable como origen del fuego.

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