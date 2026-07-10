El incendio forestal declarado en un paraje de Los Gallardos (Almería) ha dejado al menos once personas fallecidas, según ha informado el 112 de Andalucía El fuego ha obligado a evacuar varias zonas cercanas, mantiene cortadas varias carreteras y ha movilizado más de un centenar de efectivos de extinción, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras las fuertes rachas de viento complican las labores para controlar las llamas.

El último balance del servicio de emergencias eleva a once el número de fallecidos, frente a los seis comunicados anteriormente Algunas de las víctimas han sido localizadas en sus vehículos en una pedanía del municipio de Bédar.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado el suceso como el incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en Andalucía y una "tragedia sin precedentes" Asimismo, ha trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a las familias y allegados de las víctimas. "El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha señalado.