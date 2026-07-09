VIOLENCIA MACHISTA
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Detenido un osteópata en Basusarri (Lapurdi) por agredir sexualmente a varias pacientes

Al menos seis mujeres que acudieron a su consulta han presentado una denuncia contra él, una de ellas por violación y las demás por agresión sexual. Fue detenido el pasado lunes, pero ha quedado en libertad provisional alegando "motivos de salud".

Euskaraz irakurri: Osteopata bat atxilotu dute Basusarrin, hainbat bezerori sexu-erasoak egitea egotzita
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EITB

Última actualización

La Policía francesa ha detenido en Basusarri (Lapurdi) a un osteópata acusado de haber agredido sexualmente a varias pacientes.

Según ha informado la radio pública francesa, al menos seis mujeres que acudieron a su consulta han presentado denuncias contra el profesional; una de ellas le acusa de violación y el resto de agresiones sexuales.

El osteópata y kinesiólogo fue arrestado el pasado lunes, pero ha quedado en libertad provisional alegando "motivos de salud".

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