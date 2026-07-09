Detenido un osteópata en Basusarri (Lapurdi) por agredir sexualmente a varias pacientes

La Policía francesa ha detenido en Basusarri (Lapurdi) a un osteópata acusado de haber agredido sexualmente a varias pacientes.

Según ha informado la radio pública francesa, al menos seis mujeres que acudieron a su consulta han presentado denuncias contra el profesional; una de ellas le acusa de violación y el resto de agresiones sexuales.

El osteópata y kinesiólogo fue arrestado el pasado lunes, pero ha quedado en libertad provisional alegando "motivos de salud".