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Los mejores momentos del encierro del 9 de julio de 2026

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PAMPLONA, 09/07/2026.- Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río rodeados por los mozos durante el tercer encierro de los Sanfermines 2026, este jueves en Pamplona. EFE/José Luis Larrión
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Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río rodeados por los mozos durante el tercer encierro de los Sanfermines 2026. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 2026ko uztailaren 9ko entzierroaren unerik onenak
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EITB

Última actualización

Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río han protagonizado este jueves el tercer encierro de los sanfermines de este año; una carrera vertiginosa en el que se han producido muchas caídas y que se ha saldado con un herido por asta de toro y otras diez personas heridas, todas ellas por contusiones. La carrera ha durado 2 minutos y 23 segundos.

Fiestas de San Fermín Pamplona Navarra Sociedad

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