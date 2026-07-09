Asiron destaca que las denuncias han bajado un 31 % en los sanfermines

Coincidiendo con la cuarta jornada de los sanfermines, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha reconocido ante los micrófonos de Euskadi Irrati que, "por el momento", las fiestas van "muy bien". Según el primer edil pamplonés, el "calor y la tranquilidad" están siendo, hasta la fecha, las principales características de las fiestas de este año.

Asiron ha indicado que, a falta de actualizar el balance de la jornada, las denuncias han bajado un 31 %, la mayoría de ellas relacionadas con hurtos menores y tocamientos. Sobre las tres denuncias registradas por tocamientos, el alcalde ha subrayado que todas ellas han concluido con la detención de los autores.

En relación con los aniversarios del asesinato de Nagore Laffage y del caso de La Manada, Asiron ha admitido que la sombra de estas agresiones todavía causa un "dolor especial" en Pamplona. Sin embargo, ha añadido que la ciudad se ha convertido en pionera en esta lucha: "Pamplona es un referente mundial; vienen desde muchas ciudades a conocer nuestros protocolos".

Por otro lado, ante el repunte de las agresiones homófobas, a raíz de la denuncia pública realizada este miércoles por el colectivo Maruxa, Asiron ha subrayado que "Pamplona es una ciudad abierta, hay gente diversa y todos tenemos el mismo derecho a andar por la calle libres y con respeto. Quien actúe en contra de esto, nos tendrá enfrente".