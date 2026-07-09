Asiron destaca que las denuncias han bajado un 31 % en los sanfermines
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que, por ahora, los sanfermines se están desarrollando dentro de la "normalidad y la tranquilidad"; muestra de ello es el descenso de los delitos. Respecto a las tres denuncias presentadas por agresiones sexuales (tocamientos), ha subrayado que las tres han concluido con la detención de los autores.
Coincidiendo con la cuarta jornada de los sanfermines, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha reconocido ante los micrófonos de Euskadi Irrati que, "por el momento", las fiestas van "muy bien". Según el primer edil pamplonés, el "calor y la tranquilidad" están siendo, hasta la fecha, las principales características de las fiestas de este año.
Asiron ha indicado que, a falta de actualizar el balance de la jornada, las denuncias han bajado un 31 %, la mayoría de ellas relacionadas con hurtos menores y tocamientos. Sobre las tres denuncias registradas por tocamientos, el alcalde ha subrayado que todas ellas han concluido con la detención de los autores.
En relación con los aniversarios del asesinato de Nagore Laffage y del caso de La Manada, Asiron ha admitido que la sombra de estas agresiones todavía causa un "dolor especial" en Pamplona. Sin embargo, ha añadido que la ciudad se ha convertido en pionera en esta lucha: "Pamplona es un referente mundial; vienen desde muchas ciudades a conocer nuestros protocolos".
Por otro lado, ante el repunte de las agresiones homófobas, a raíz de la denuncia pública realizada este miércoles por el colectivo Maruxa, Asiron ha subrayado que "Pamplona es una ciudad abierta, hay gente diversa y todos tenemos el mismo derecho a andar por la calle libres y con respeto. Quien actúe en contra de esto, nos tendrá enfrente".
Encierros rápidos y nueva normativa
La tranquilidad de estos sanfermines no solo se percibe en las calles, sino también en los encierros. Siguiendo la tendencia de los últimos años, las carreras están siendo muy rápidas y, por el momento, apenas han dejado consecuencias graves. El alcalde de Pamplona ha recordado que este año se cumplen 20 años desde que se comenzara a aplicar el líquido antideslizante en el recorrido; que desde entonces los encierros se hayan vuelto más "sosos" es para él una "buena noticia", ya que reduce el peligro.
Respecto a la nueva normativa de este año, que introduce el cambio de hora para el acceso al recorrido y establece un único punto de entrada, el alcalde Asiron se ha mostrado dispuesto a "repensar" la medida en caso de que se compruebe que dificulta en exceso el acceso a la carrera.
Discurso en favor de la convivencia en la procesión
Preguntado por los gritos dirigidos contra diferentes partidos políticos (tanto hacia la alcaldía como hacia UPN) durante la procesión de San Fermín, Asiron ha señalado que ha sido la procesión más tranquila que se recuerda en años.
Pese a ello, el alcalde ha defendido la necesidad de mantener un único discurso en favor de la convivencia: "Todo el mundo tiene derecho a andar por la calle, incluso si es concejal. Me gustaría que otros partidos mantuvieran este mismo discurso y que todos remáramos a favor de la convivencia".
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