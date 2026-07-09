PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Tercer encierro de San Fermín, EE. UU. bombardea Irán y arranca Bilbao BBK Live

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
ENCIERRO NEUTRO entzierroa iruñea pamplona estafeta sanfermines sanferminak
Fiestas de San Fermín en 2026. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Sanferminetako hirugarren entzierroa, AEBk Iran bonbardatu du eta Bilbao BBK Live hasiko da
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 9 de julio de 2026:

- Tercer encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río protagonizarán el tercer encierro de los sanfermines de este año, en la que será su 15ª participación en Pamplona. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas. 

- EE. UU. bombardea Irán: Estados Unidos ha atacado más de 90 objetivos militares en Irán horas después de que Donald Trump anunciará el fin del alto el fuego e Irán ha respondido lanzando 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico.

- Bilbao BBK Live: Calvin Harris, Robbie Williams y Lily Allen encabezan el cartel del 20 aniversario del Bilbao BBK Live que abrirá sus puertas esta tarde y se prolongará hasta el sábado en Kobetamendi (Bilbao). 

Fiestas de San Fermín Pamplona Estados Unidos Irán Oriente Próximo Bilbao BBK Live 2026 Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un manifiesto con 12 645 firmas respalda al profesorado de la PAU ante el "trato injusto"

Un manifiesto respaldado por 12.645 firmas —de las cuales unas 2.000 pertenecen a docentes e investigadores del campus— ha salido en defensa del profesorado de la PAU tras la polémica por las notas de Euskera. En una comparecencia, Iñigo Urrutia ha denunciado el "trato injusto" recibido por los docentes que han participado en el examen, lamentando que se haya puesto en cuestión su profesionalidad.

Cargar más
Publicidad
X