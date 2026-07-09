Será noticia: Tercer encierro de San Fermín, EE. UU. bombardea Irán y arranca Bilbao BBK Live
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 9 de julio de 2026:
- Tercer encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río protagonizarán el tercer encierro de los sanfermines de este año, en la que será su 15ª participación en Pamplona. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas.
- EE. UU. bombardea Irán: Estados Unidos ha atacado más de 90 objetivos militares en Irán horas después de que Donald Trump anunciará el fin del alto el fuego e Irán ha respondido lanzando 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico.
- Bilbao BBK Live: Calvin Harris, Robbie Williams y Lily Allen encabezan el cartel del 20 aniversario del Bilbao BBK Live que abrirá sus puertas esta tarde y se prolongará hasta el sábado en Kobetamendi (Bilbao).
Te puede interesar
Txupinazo Txiki, en directo
Encierro veloz de los Victoriano del Río con numerosas caídas y un herido por asta de toro
La carrera ha transcurrido a gran velocidad, como los dos primeros encierros de las fiestas, con una duración de 2 minutos y 23 segundos. Además, otras diez personas han resultado heridas, todas por contusiones.
El Tribunal Constitucional rechaza estudiar la cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles lingüísticos
El TSJPV elevó una consulta al TC sobre la legalidad de un artículo de la Ley de Empleo Público, como paso previo a resolver los recursos de PP y Vox contra el decreto que desarrolló la norma.
Los trabajadores de la ITV de ITASUA amenazan con una huelga indefinida si la negociación sigue bloqueada
Las plantillas de Zarautz y Bergara han secundado su segunda jornada de huelga tras la firma unilateral de un acuerdo por parte de la empresa con representantes de Vitoria, y advierten de que iniciarán paros indefinidos a partir del lunes para equiparar sus condiciones con el resto de estaciones de Gipuzkoa.
Recogen más de 12 000 firmas en apoyo a los correctores de la PAU por el "trato injusto" que han recibido
Docentes e investigadores de EHU creen que este conflicto supone “un ataque de desconfianza y de deslegitimación contra todo el sistema educativo público vasco”.
LAB no aceptará salarios inferiores a 1 500 euros en los convenios
El sindicato abrirá una nueva fase en la negociación colectiva para extender el salario mínimo a los ámbitos en los que no tiene mayoría y responder con movilizaciones al bloqueo tanto de la patronal como de algunos partidos.
Un manifiesto con 12 645 firmas respalda al profesorado de la PAU ante el "trato injusto"
Un manifiesto respaldado por 12.645 firmas —de las cuales unas 2.000 pertenecen a docentes e investigadores del campus— ha salido en defensa del profesorado de la PAU tras la polémica por las notas de Euskera. En una comparecencia, Iñigo Urrutia ha denunciado el "trato injusto" recibido por los docentes que han participado en el examen, lamentando que se haya puesto en cuestión su profesionalidad.
Los mejores momentos del encierro del 8 de julio de 2026
Los toros de la ganadería Cebada Gago (Cádiz), conocidos por su bravura, su velocidad y peligrosidad en la carrera, han protagonizado un encierro rápido de sanfermines, con un herido por asta. La carrera ha durado 2 minutos y 26 segundos.