Será noticia: Tercer encierro de San Fermín, EE. UU. bombardea Irán y arranca Bilbao BBK Live

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 9 de julio de 2026:

- Tercer encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río protagonizarán el tercer encierro de los sanfermines de este año, en la que será su 15ª participación en Pamplona. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas.

- EE. UU. bombardea Irán: Estados Unidos ha atacado más de 90 objetivos militares en Irán horas después de que Donald Trump anunciará el fin del alto el fuego e Irán ha respondido lanzando 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico.

- Bilbao BBK Live: Calvin Harris, Robbie Williams y Lily Allen encabezan el cartel del 20 aniversario del Bilbao BBK Live que abrirá sus puertas esta tarde y se prolongará hasta el sábado en Kobetamendi (Bilbao).