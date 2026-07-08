El Tribunal Constitucional rechaza estudiar la cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles lingüísticos
El Tribunal Constitucional (TC) no entrará a resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la Ley Vasca de Empleo Público. El alto tribunal ha inadmitido a trámite la consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre la legalidad del artículo de dicha ley que establece que todos los puestos de la función pública tendrán un perfil lingüístico.
El TSJPV elevó la consulta como paso previo a resolver dos recursos de PP y Vox contra el decreto que desarrolló la norma. En concreto, los recursos cuestionan el artículo 187.5, el cual establece que todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico.
"Todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin", dice el artículo.
Con la inadmisión por parte del TC, corresponderá ahora al TSJPV retomar el procedimiento y resolver el asunto.
La decisión se adoptó dos días antes de la aprobación en el Parlamento Vasco de una reforma de dicha Ley de Empleo Público con los votos del PNV y la abstención de EH Bildu.
Reacciones
El Departamento de Cultura y Política Lingüística ha considerado, en un comunicado, que se trata de una noticia "positiva", ya que "el modelo en su conjunto continúa quedando salvaguardado, al margen de los recursos presentados por el PP y Vox".
Los jeltzales hacen un llamamiento para "proteger el euskera y situarla lejos del ruido y la confrontación”.
EH Bildu también ha celebrado la noticia. "Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad refectiva del euskara y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua", ha dicho el parlamentario y secretario de EH Bildu para la Normalización del Euskara, Josu Aztiria.
No obstante, ha señalado que "la ofensiva contra el euskara no ha cesado" por lo que la coalición seguirá "trabajando para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus”.
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