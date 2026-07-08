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El Tribunal Constitucional rechaza estudiar la cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles lingüísticos

El TSJPV elevó una consulta al TC sobre la legalidad de un artículo de la Ley de Empleo Público, como paso previo a resolver los recursos de PP y Vox contra el decreto que desarrolló la norma.
BILBAO, 24/07/2025.- Alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido

Protesta de alcaldes y alcaldesas ante el TSJPV en contra de las sentencias sobre el euskera, en diciembre de 2025. Foto de archivo: UEMA

Euskaraz irakurri: Auzitegi Konstituzionalak ez du ebatziko hizkuntz-eskakizunen derrigortasunaren inguruan
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Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Última actualización

El Tribunal Constitucional (TC) no entrará a resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la Ley Vasca de Empleo Público. El alto tribunal ha inadmitido a trámite la consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre la legalidad del artículo de dicha ley que establece que todos los puestos de la función pública tendrán un perfil lingüístico.

El TSJPV elevó la consulta como paso previo a resolver dos recursos de PP y Vox contra el decreto que desarrolló la norma. En concreto, los recursos cuestionan el artículo 187.5, el cual establece que todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico

"Todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin", dice el artículo.

Con la inadmisión por parte del TC, corresponderá ahora al TSJPV retomar el procedimiento y resolver el asunto.

La decisión se adoptó dos días antes de la aprobación en el Parlamento Vasco de una reforma de dicha Ley de Empleo Público con los votos del PNV y la abstención de EH Bildu.

Reacciones

 
Las reacciones no se han hecho esperar. El Gobierno Vasco ha opinado que la inadmisión de la cuestión de constitucionalidad  "viene a respaldar el modelo que las administraciones vascas han construido durante años con amplios consensos".

El Departamento de Cultura y Política Lingüística ha considerado, en un comunicado, que se trata de una noticia "positiva", ya que "el modelo en su conjunto continúa quedando salvaguardado, al margen de los recursos presentados por el PP y Vox".

El Ejecutivo de Gasteiz ha aclarado que las sentencias que han anulado los requisitos lingüísticos en determinadas OPE "no cuestionaban el articulado de la ley, sino determinadas convocatorias y su aplicación práctica".
 
En cuanto a las formaciones políticas,  el PNV ha calificado de "muy buena noticia" la decisión del TC y cree que la resolución del alto tribunal "respalda el marco jurídico que sustenta la normalización del euskera en la administración pública".  

Los jeltzales hacen un llamamiento para "proteger el euskera y situarla lejos del ruido y la confrontación”.

EH Bildu también ha celebrado la noticia. "Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad refectiva del euskara y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua",  ha dicho el parlamentario y secretario de EH Bildu para la Normalización del Euskara, Josu Aztiria. 

No obstante, ha señalado que "la ofensiva contra el euskara no ha cesado" por lo que la coalición seguirá "trabajando para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus”.

 

Titulares de Hoy Euskera EAJ-PNV Tribunal Constitucional Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Sociedad

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