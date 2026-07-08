Confirman la muerte violenta de una mujer y su hija tras el incendio de una vivienda en Mijas

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y de su hija de 31, cuyos cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en un piso en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio.

Tras el levantamiento de los cadáveres, los agentes han confirmado que se trata de dos muertes violentas y no se descarta ninguna hipótesis.