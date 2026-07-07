El calor asfixiante da una tregua y las temperaturas se consolidarán en torno a los 25-30 grados en la costa

El calor extremo del domingo y del inicio de la semana remitirá paulatinamente a partir de este martes, y dará lugar a un clima mucho más agradable. En la mitad sur, sin embargo, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas.

Este martes bajarán de manera notable las temperaturas máximas de la mitad norte, aunque mantendrán el clima veraniego, según el pronóstico de Euskalmet.

En la mitad sur las temperaturas prácticamente se mantendrán y el día será muy caluroso. La mañana y las primeras horas de la tarde serán soleadas; a partir de media tarde irán apareciendo nubes de evolución en el interior que podrían dejar algún chubasco tormentoso en el sur y en la costa también podrían aparecer algunas nubes bajas. Por la tarde, según Euskalmet, el viento del norte irá avanzando desde la costa hacia el interior.

El miércoles, similar

El miércoles el tiempo será similar. El calor será más intenso en la mitad sur, sobre todo en el Valle del Ebro, aunque en algunos puntos las máximas pueden bajar un par de grados. También bajarán algo las temperaturas en la mitad norte, con las máximas situadas allí entre los 25 y los 30 ºC.

Predominio del tiempo soleado, aunque con algo de nubosidad en el cielo; en el interior aparecerán nubes de evolución, en la vertiente cantábrica también algunas nubes bajas, especialmente en el litoral. No se descarta algún chubasco por la tarde. En la costa predominará el viento del noroeste; por la tarde soplará del norte en el interior.

Algo más de nubosidad para la tarde-noche del jueves; es probable que se produzcan algunos chubascos tormentosos. La mañana será soleada, aunque en la vertiente cantábrica pueden aparecer de nuevo algunas nubes bajas. Predominio del viento norte, sobre todo por la tarde, cuando dejará algunas rachas fuertes, especialmente en la mitad sur. Temperaturas sin demasiados cambios; las mínimas pueden bajar algo.