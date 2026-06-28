Inicio de semana gris e inestable en Euskal Herria
La ola de calor que ha afectado a Euskal Herria durante los últimos días ha dado paso a un ambiente más fresco. El descenso de las temperaturas, junto con la presencia de abundante nubosidad y chubascos de intensidad variable, ha marcado el cierre del fin de semana en todo el territorio.
La previsión para el inicio de la semana mantiene esta tendencia. Nubes, lluvias ocasionales y algunos claros se alternarán en jornadas de tiempo cambiante, con temperaturas más suaves que las registradas durante el episodio de calor.
Domingo, tarde de tormentas. A medida que avance la tarde el tiempo se irá inestabilizando y se esperan tormentas, que podrían llegar a ser muy intensas y dejarnos gran cantidad de precipitación, sobre todo en la mitad este, y especialmente en Navarra. Podrían ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.
El lunes comenzaremos con muchas nubes, pero por la tarde los claros serán amplios. Las nubes bajas dejarán algunas lloviznas en la mitad norte durante la primera mitad del día, pero con el paso de las horas los claros se irán imponiendo, dejando una tarde soleada. En la mitad sur el ambiente será soleado también por la mañana. Las temperaturas no sufrirán muchas variaciones. El viento soplará de componente norte.
El martes menos nubosidad en las horas centrales del día. De madrugada y a primeras y últimas horas, esperamos nubes bajas en la vertiente cantábrica, con alguna llovizna; pero durante las horas centrales la nubosidad disminuirá y el ambiente será soleado. En el sur ambiente soleado durante toda la jornada. Temperaturas sin muchos cambios. Viento del noroeste y del norte.
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El calor de este sábado dará paso a lluvias intensas el domingo en Euskal Herria
En Euskadi podrán acumularse más de 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora. Por su parte, en casi toda Navarra e Iparralde el riesgo se elevará a alerta naranja debido a fuertes lluvias.
El calor dará un respiro el domingo, con riesgo de tormentas
Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en la mayor parte del territorio, salvo en la costa, donde el descenso ya se ha venido produciendo en días anteriores, y en el este y sur de Navarra. Los termómetros no superarán los 30 grados en la mayor parte del territorio.
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La ola de calor seguirá este miércoles, donde permanecerá activa la alarma roja en la CAV, salvo en la franja costera, donde será naranja. Navarra mantiene el aviso naranja, al menos, hasta mañana.
¿Hasta cuándo seguirá la ola de calor extremo en Euskal Herria?
La ola de calor sigue sin dar tregua y dejará temperaturas muy altas en gran parte del territorio, con nuevas alertas activas y previsión de máximas cercanas a los 40 ºC. La situación empezará a cambiar a partir de la segunda mitad de la semana.
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La alarma roja por calor se mantiene este martes y continuará el miércoles, la jornada que se prevé más extrema de este episodio. Euskalmet ha confirmado nuevos récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio en numerosas estaciones, mientras Osakidetza atendió a 22 personas por problemas relacionados con las altas temperaturas.
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En Iparralde se encuentra ya bajo alerta roja por calor. En la CAV la alarma roja se activará el lunes desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas; el Departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". En Navarra está activo el aviso naranja, al menos, hasta el martes por la noche.