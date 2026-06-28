Inicio de semana gris e inestable en Euskal Herria

La ola de calor que ha afectado a Euskal Herria durante los últimos días ha dado paso a un ambiente más fresco. El descenso de las temperaturas, junto con la presencia de abundante nubosidad y chubascos de intensidad variable, ha marcado el cierre del fin de semana en todo el territorio.

La previsión para el inicio de la semana mantiene esta tendencia. Nubes, lluvias ocasionales y algunos claros se alternarán en jornadas de tiempo cambiante, con temperaturas más suaves que las registradas durante el episodio de calor.

Domingo, tarde de tormentas. A medida que avance la tarde el tiempo se irá inestabilizando y se esperan tormentas, que podrían llegar a ser muy intensas y dejarnos gran cantidad de precipitación, sobre todo en la mitad este, y especialmente en Navarra. Podrían ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

El lunes comenzaremos con muchas nubes, pero por la tarde los claros serán amplios. Las nubes bajas dejarán algunas lloviznas en la mitad norte durante la primera mitad del día, pero con el paso de las horas los claros se irán imponiendo, dejando una tarde soleada. En la mitad sur el ambiente será soleado también por la mañana. Las temperaturas no sufrirán muchas variaciones. El viento soplará de componente norte.

El martes menos nubosidad en las horas centrales del día. De madrugada y a primeras y últimas horas, esperamos nubes bajas en la vertiente cantábrica, con alguna llovizna; pero durante las horas centrales la nubosidad disminuirá y el ambiente será soleado. En el sur ambiente soleado durante toda la jornada. Temperaturas sin muchos cambios. Viento del noroeste y del norte.