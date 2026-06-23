OLA DE CALOR
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¿Hasta cuándo seguirá la ola de calor extremo en Euskal Herria?

La ola de calor sigue sin dar tregua y dejará temperaturas muy altas en gran parte del territorio, con nuevas alertas activas y previsión de máximas cercanas a los 40 ºC. La situación empezará a cambiar a partir de la segunda mitad de la semana.
A thermometer reads 36 degrees Celsius in Bilbao, Spain, 22 June 2026. Spain is in the grip of a heatwave, with daytime highs of up to 42 degrees and sweltering nights. EFE/ Miguel Tona
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Noiz arte jarraituko du muturreko bero boladak Euskal Herrian?
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EITB

Última actualización

La alarma roja se mantiene activa en varios puntos de Euskal Herria, donde los termómetros volverán a acercarse a los 40 ºC en zonas del interior. Además, el miércoles todavía se espera que sea una jornada muy calurosa, considerada incluso la más intensa de este episodio.

Según las previsiones, el alivio no llegará hasta el jueves, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas y una tregua tras varios días de calor extremo.

En la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno Vasco mantiene la alarma roja hasta el miércoles en la zona cantábrica interior, la zona de transición y el eje del Ebro. En la costa, se activará además alerta naranja entre las 12:00 y las 18:00 horas, con máximas de hasta 35-36 ºC.

Junto al calor, el Ejecutivo vasco mantiene aviso amarillo por riesgo de incendios forestales las 24 horas, debido a las altas temperaturas y al viento del sur, que incrementa el peligro de fuegos.

En Navarra, el Gobierno de Navarra mantiene la alerta roja sanitaria al menos hasta el jueves. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha convocado un gabinete de crisis para coordinar la respuesta ante la ola de calor.

En ese foro se ha planteado la posibilidad de restringir o suspender actividades al aire libre, como pruebas deportivas o campamentos, si la situación empeora. Además, las autoridades han reiterado la recomendación de no encender hogueras ni realizar actividades de riesgo en el medio natural.

Las previsiones apuntan a que, aunque el martes y el miércoles seguirán siendo jornadas muy duras, a partir del jueves comenzará una tregua térmica progresiva, con un descenso de las temperaturas en gran parte del territorio.

Olas de calor Sociedad Comunidad Autonóma Vasca Navarra Eguraldia

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