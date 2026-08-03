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Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas

La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.

Nubes en Altzo. Foto: Txomin Rezola

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EITB

Última actualización

La semana comienza con un cambio de tiempo en Euskal Herria, después del intenso calor registrado durante el domingo. La llegada de abundante nubosidad y el viento de componente norte harán que las temperaturas máximas desciendan de forma notable durante este lunes.

El cielo permanecerá nuboso durante buena parte del día, especialmente en la vertiente cantábrica, donde las nubes serán más abundantes. A lo largo de la tarde crecerán nubes de evolución que podrían dejar chubascos tormentosos, con mayor probabilidad en el este del territorio.

El descenso térmico será evidente en gran parte del país. Las máximas se situarán alrededor de 25-26 ºC en el litoral, mientras que en el sur los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 ºC, valores inferiores a los registrados el domingo.

El martes regresará el tiempo estable

El martes volverá el ambiente tranquilo y algo más caluroso. La jornada comenzará con algunas nubes, aunque se irán disipando conforme avance la mañana y dejarán paso a amplios claros.

Durante la tarde podrán formarse algunas nubes de evolución, aunque no se esperan precipitaciones. El viento será flojo y variable, con predominio del norte durante la segunda mitad del día y algo más intenso en zonas del interior.

Las temperaturas máximas volverán a subir, especialmente en el interior. En el Valle del Ebro podrán superarse de nuevo los 35 ºC, mientras que cerca de la costa apenas variarán.

Más nubes y descenso de las temperaturas a mitad de semana

La previsión apunta a un nuevo cambio entre el miércoles y el jueves. El miércoles predominarán los cielos nubosos, con intervalos muy nubosos en la vertiente cantábrica, donde se esperan lluvias débiles. El viento del norte-noroeste soplará con intensidad moderada y podrá dejar algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas máximas volverán a bajar.

El jueves continuará el ambiente nuboso, con viento de componente norte y posibilidad de tormentas y lloviznas. Los termómetros experimentarán un nuevo descenso, ligero o moderado.

De cara al viernes, la situación tenderá a estabilizarse. Se esperan intervalos nubosos, viento flojo que girará al norte por la tarde y un ligero repunte de las temperaturas.

Tormentas Eguraldia Olas de calor

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