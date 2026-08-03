Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas

La semana comienza con un cambio de tiempo en Euskal Herria, después del intenso calor registrado durante el domingo. La llegada de abundante nubosidad y el viento de componente norte harán que las temperaturas máximas desciendan de forma notable durante este lunes.

El cielo permanecerá nuboso durante buena parte del día, especialmente en la vertiente cantábrica, donde las nubes serán más abundantes. A lo largo de la tarde crecerán nubes de evolución que podrían dejar chubascos tormentosos, con mayor probabilidad en el este del territorio.

El descenso térmico será evidente en gran parte del país. Las máximas se situarán alrededor de 25-26 ºC en el litoral, mientras que en el sur los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 ºC, valores inferiores a los registrados el domingo.