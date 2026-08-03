Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La semana comienza con un cambio de tiempo en Euskal Herria, después del intenso calor registrado durante el domingo. La llegada de abundante nubosidad y el viento de componente norte harán que las temperaturas máximas desciendan de forma notable durante este lunes.
El cielo permanecerá nuboso durante buena parte del día, especialmente en la vertiente cantábrica, donde las nubes serán más abundantes. A lo largo de la tarde crecerán nubes de evolución que podrían dejar chubascos tormentosos, con mayor probabilidad en el este del territorio.
El descenso térmico será evidente en gran parte del país. Las máximas se situarán alrededor de 25-26 ºC en el litoral, mientras que en el sur los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 ºC, valores inferiores a los registrados el domingo.
El martes regresará el tiempo estable
El martes volverá el ambiente tranquilo y algo más caluroso. La jornada comenzará con algunas nubes, aunque se irán disipando conforme avance la mañana y dejarán paso a amplios claros.
Durante la tarde podrán formarse algunas nubes de evolución, aunque no se esperan precipitaciones. El viento será flojo y variable, con predominio del norte durante la segunda mitad del día y algo más intenso en zonas del interior.
Las temperaturas máximas volverán a subir, especialmente en el interior. En el Valle del Ebro podrán superarse de nuevo los 35 ºC, mientras que cerca de la costa apenas variarán.
Más nubes y descenso de las temperaturas a mitad de semana
La previsión apunta a un nuevo cambio entre el miércoles y el jueves. El miércoles predominarán los cielos nubosos, con intervalos muy nubosos en la vertiente cantábrica, donde se esperan lluvias débiles. El viento del norte-noroeste soplará con intensidad moderada y podrá dejar algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas máximas volverán a bajar.
El jueves continuará el ambiente nuboso, con viento de componente norte y posibilidad de tormentas y lloviznas. Los termómetros experimentarán un nuevo descenso, ligero o moderado.
De cara al viernes, la situación tenderá a estabilizarse. Se esperan intervalos nubosos, viento flojo que girará al norte por la tarde y un ligero repunte de las temperaturas.
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Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.
Nueva jornada de calor intenso en Navarra, con alertas naranjas en el centro y el Pirineo
Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 41º en la Ribera, que permanece en aviso amarillo, y los 39º en Pamplona y Estella. En la CAV, únicamente estará en vigor el aviso amarillo en sur de Álava.
El calor extremo dispara los termómetros hasta los 42,1 ºC en Cáseda
La alerta naranja activada para este miércoles en Navarra y Álava ha dejado temperaturas que han rondado los 40 grados en numerosas localidades.
Alerta naranja en el interior de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y aviso amarillo en el resto de Euskal Herria, por calor
Mañana, Álava volverá a estar en alerta naranja, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa el aviso será de nivel amarillo. En la Comunidad Foral de Navarra, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, salvo en el norte, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).
El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria
El inicio de la semana estará marcado por un notable aumento de las temperaturas, que el martes alcanzarán los 35-40 ºC en muchas comarcas.
Aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche
En Laguardia se han recogido 27 litros por metro cuadrado en una sola hora, 24 en Berastegi, 18 en Bidania y 14 en Etxalar.
Puntos clave del dispositivo de seguridad en Navarra para ver el eclipse solar
El Gobierno Foral de Navarra ha puesto en marcha una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía sobre autoprotección, prevención de incendios y movilidad antes y después del eclipse.
Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
Será necesario usar gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, para cuidar la salud ocular
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