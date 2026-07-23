Puntos clave del dispositivo de seguridad en Navarra para ver el eclipse solar

La seguridad de la ciudadanía es la prioridad con la que el Gobierno foral y los ayuntamientos implicados trabajan para facilitar la observación del eclipse total del próximo 12 de agosto. Navarra será un escenario privilegiado para este evento, que contará con un dispositivo organizado de hasta 1165 efectivos.

Por ello, el Gobierno Foral de Navarra ha puesto en marcha una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía sobre autoprotección, prevención de incendios y movilidad antes y después del eclipse.

Autoprotección

Llevar un mínimo de dos litros de agua por persona para ese día.

por persona para ese día. Contar con una batería externa para el teléfono móvil.

para el teléfono móvil. Llevar una linterna con pilas de repuesto.

con pilas de repuesto. Descargar mapas de la zona para poder utilizarlos sin acceso a internet.

Prevención de incendios

No aparcar sobre vegetación , ya que el calor del motor puede provocar un incendio.

, ya que el calor del motor puede provocar un incendio. Está prohibido hacer hogueras o barbacoas, así como tirar colillas al campo.

o barbacoas, así como tirar colillas al campo. Se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol y recoger todos los residuos.

Movilidad

No se permite parar en el arcén de las carreteras para ver el eclipse, ya que es la situación de mayor riesgo de accidente.

de las carreteras para ver el eclipse, ya que es la situación de mayor riesgo de accidente. No se debe dejar el coche en cunetas ni en accesos a fincas.

Se recomienda no circular por pistas forestales y caminos rurales; la falta de señalización, alumbrado y cobertura móvil compromete la seguridad.

y caminos rurales; la falta de señalización, alumbrado y cobertura móvil compromete la seguridad. Es de vital importancia facilitar en todo momento el paso a los vehículos de emergencia.

Se aconseja esperar al menos 30 minutos antes de volver al vehículo para evitar carreteras saturadas, aprovechando el evento para ver también las Perseidas.

al vehículo para evitar carreteras saturadas, aprovechando el evento para ver también las Perseidas. Evitar los viajes innecesarios justo antes o después del eclipse.

En todo momento se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Por último, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha invitado a las personas interesadas en este evento a vivirlo desde alguno de los 20 Puntos Oficiales de Observación, espacios diseñados especialmente para el público general para ver el eclipse en las mejores condiciones.