Puntos clave del dispositivo de seguridad en Navarra para ver el eclipse solar
La seguridad de la ciudadanía es la prioridad con la que el Gobierno foral y los ayuntamientos implicados trabajan para facilitar la observación del eclipse total del próximo 12 de agosto. Navarra será un escenario privilegiado para este evento, que contará con un dispositivo organizado de hasta 1165 efectivos.
Por ello, el Gobierno Foral de Navarra ha puesto en marcha una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía sobre autoprotección, prevención de incendios y movilidad antes y después del eclipse.
Autoprotección
- Llevar un mínimo de dos litros de agua por persona para ese día.
- Contar con una batería externa para el teléfono móvil.
- Llevar una linterna con pilas de repuesto.
- Descargar mapas de la zona para poder utilizarlos sin acceso a internet.
Prevención de incendios
- No aparcar sobre vegetación, ya que el calor del motor puede provocar un incendio.
- Está prohibido hacer hogueras o barbacoas, así como tirar colillas al campo.
- Se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol y recoger todos los residuos.
Movilidad
- No se permite parar en el arcén de las carreteras para ver el eclipse, ya que es la situación de mayor riesgo de accidente.
- No se debe dejar el coche en cunetas ni en accesos a fincas.
- Se recomienda no circular por pistas forestales y caminos rurales; la falta de señalización, alumbrado y cobertura móvil compromete la seguridad.
- Es de vital importancia facilitar en todo momento el paso a los vehículos de emergencia.
- Se aconseja esperar al menos 30 minutos antes de volver al vehículo para evitar carreteras saturadas, aprovechando el evento para ver también las Perseidas.
- Evitar los viajes innecesarios justo antes o después del eclipse.
En todo momento se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Por último, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha invitado a las personas interesadas en este evento a vivirlo desde alguno de los 20 Puntos Oficiales de Observación, espacios diseñados especialmente para el público general para ver el eclipse en las mejores condiciones.
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Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
Será necesario usar gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, para cuidar la salud ocular
Mirar directamente al sol tiene consecuencias graves. Para disfrutar del eclipse total, será imprescindible utilizar gafas homologadas. A falta de tres semanas, se pueden encontrar a la venta en varios puntos, y la mayoría se están vendiendo ahora.
Las altas temperaturas obligan a activar el aviso amarillo en la CAV y Navarra
En el eje del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el jueves, y según la previsión, las temperaturas elevadas y los cielos despejados se mantendrán durante la semana. La tendencia indica que el fin de semana disfrutaremos de un alivio térmico, ya que bajarán las temperaturas, y el ambiente en general estará nuboso.
Aviso amarillo en el valle del Ebro y casi toda Navarra por temperaturas máximas de 35-38 ºC
La semana ha comenzado con predominio del sol y ambiente estable. Según la previsión, las temperaturas irán en ascenso progresivamente durante los próximos días.
A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria
Las temperaturas han dado una tregua durante las últimas jornadas, pero este domingo suben ligeramente y el sol volverá a brillar.
Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskal Herria
Las temperaturas mínimas se registrarán este viernes y sábado en Vitoria-Gasteiz, donde descenderán hasta los 16 ºC. Laguardia y Pamplona, por el contrario, alcanzarán los valores más elevados, con hasta 32 ºC el domingo.
¿Preparado para el eclipse del 12 de agosto? ¡Sigue estos consejos!
Los astrofísicos de la Agencia Espacial Europea han dado recomendaciones para ver de forma segura el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Utilizar gafas homologadas (no de sol), retirarlas solo cuando el eclipse sea total y colocar un filtro si se graba con el móvil, entre otras cosas.
El martes y miércoles vienen con varios avisos meteorológicos por calor en gran parte de Euskal Herria
El martes será el día más caluroso e Iparralde y el centro y sur de Navarra estarán bajo aviso naranja y bajo aviso amarillo en la CAV. En la zona de transición y el eje alavés del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el miércoles.
Comienzo de semana con descenso de temperatura
Sin embargo, aún se esperan temperaturas cálidas, con máximas cercanas a los 30 ºC en la costa y valores más elevados en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán templadas.