Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskadi y Navarra, con un descenso especialmente notable de las mínimas. Esta bajada se apreciará sobre todo durante las jornadas del viernes y el sábado, mientras que el domingo comenzarán a subir nuevamente los termómetros.

Este viernes el ambiente será algo más fresco. Las temperaturas máximas descenderán entre 2 y 3 ºC, y se mantendrán en valores agradables, con máximas entre los 23 y los 28 ºC. En el centro y sur de Navarra, por otro lado, las temperaturas serán más altas. Predominarán las nubes durante buena parte de la jornada y se producirán algunas lluvias débiles, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento soplará de componente norte y se dejará notar especialmente durante la tarde, con mayor intensidad en Álava.

El sábado no se esperan cambios destacados. La nubosidad será más abundante en la vertiente cantábrica, donde todavía se podrán producir algunas lloviznas o lluvias débiles, mientras que en la vertiente mediterránea los claros serán más amplios. A medida que avance la tarde, la nubosidad tenderá a disminuir y el ambiente será más luminoso. El viento continuará soplando de componente norte y durante la tarde dejará algunas rachas más intensas. Las temperaturas apenas experimentarán variaciones y se mantendrán en valores similares a los del día anterior.

El domingo subirán ligeramente las temperaturas máximas. Además, el día va a ser más luminoso en general. A primeras horas se pueden formar nieblas y nubes bajas, que darán paso a un día soleado. El viento por la mañana será variable y por la tarde se fijará del norte, con algunas rachas fuertes que ayudarán a refrescar el ambiente. Las máximas van a rondar los 30 ºC en el interior, y serán algo más bajas en la línea de costa.