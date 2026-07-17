Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskal Herria
Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskadi y Navarra, con un descenso especialmente notable de las mínimas. Esta bajada se apreciará sobre todo durante las jornadas del viernes y el sábado, mientras que el domingo comenzarán a subir nuevamente los termómetros.
Este viernes el ambiente será algo más fresco. Las temperaturas máximas descenderán entre 2 y 3 ºC, y se mantendrán en valores agradables, con máximas entre los 23 y los 28 ºC. En el centro y sur de Navarra, por otro lado, las temperaturas serán más altas. Predominarán las nubes durante buena parte de la jornada y se producirán algunas lluvias débiles, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento soplará de componente norte y se dejará notar especialmente durante la tarde, con mayor intensidad en Álava.
El sábado no se esperan cambios destacados. La nubosidad será más abundante en la vertiente cantábrica, donde todavía se podrán producir algunas lloviznas o lluvias débiles, mientras que en la vertiente mediterránea los claros serán más amplios. A medida que avance la tarde, la nubosidad tenderá a disminuir y el ambiente será más luminoso. El viento continuará soplando de componente norte y durante la tarde dejará algunas rachas más intensas. Las temperaturas apenas experimentarán variaciones y se mantendrán en valores similares a los del día anterior.
El domingo subirán ligeramente las temperaturas máximas. Además, el día va a ser más luminoso en general. A primeras horas se pueden formar nieblas y nubes bajas, que darán paso a un día soleado. El viento por la mañana será variable y por la tarde se fijará del norte, con algunas rachas fuertes que ayudarán a refrescar el ambiente. Las máximas van a rondar los 30 ºC en el interior, y serán algo más bajas en la línea de costa.
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El martes y miércoles vienen con varios avisos meteorológicos por calor en gran parte de Euskal Herria
El martes será el día más caluroso e Iparralde y el centro y sur de Navarra estarán bajo aviso naranja y bajo aviso amarillo en la CAV. En la zona de transición y el eje alavés del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el miércoles.
Comienzo de semana con descenso de temperatura
Sin embargo, aún se esperan temperaturas cálidas, con máximas cercanas a los 30 ºC en la costa y valores más elevados en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán templadas.
Empieza a cambiar el tiempo: los termometros bajan de golpe 10 grados
El aumento de la nubosidad ha venido acompañado del fuerte viento, que ha dejado imágenes como estas en las últimas horas. Las temperaturas han bajado hasta 10 grados en varios puntos, y algunas playas se han vaciado de forma repentina.
Noche tórrida con temperaturas superiores a 25ºC
A partir de la tarde las temperaturas bajarán de forma notable gracias al fuerte viento del oeste-noroeste. También se esperan chubascos tormentosos, sobre todo en el oeste.
Temperaturas agradables antes de un fin de semana que volverá a rozar los 40 grados
En la costa, las máximas se mantendrán por debajo de los 30 grados hasta el viernes, pero el sábado aumentarán de manera notable.
Temperaturas agradables en la costa, en torno a los 25 º, y calor intenso en el interior, con más de 35º
El ambiente continuará siendo cálido y bochornoso, al menos hasta el viernes.
Bajan las temperaturas, aunque se mantiene el aviso amarillo hasta el jueves
Los termómetros continuarán subiendo hasta los 37 ºC en el Valle del Ebro. En el resto, las máximas oscilarán entre los 26 ºC de la costa y los 35 ºC de la zona de transición. El cielo estará mayormente soleado con algunas nubes dispersas.
¿Cómo se debe actuar ante un golpe de calor?
Cuando el calor nos aprieta, los servicios de emergencia están preparados para responder rápidamente, pero es importante aprender cómo hacer frente al calor hasta que ellos lleguen. Por ejemplo, conviene dar agua a quien está mareado.