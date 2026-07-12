Empieza a cambiar el tiempo: los termometros bajan de golpe 10 grados
El aumento de la nubosidad ha venido acompañado del fuerte viento, que ha dejado imágenes como estas en las últimas horas. Las temperaturas han bajado hasta 10 grados en varios puntos, y algunas playas se han vaciado de forma repentina.
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Comienzo de semana con descenso de temperatura
Horas antes, este domingo, Euskalmet ha establecido un aviso amarillo por precipitaciones intensas, ya que se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes.
Noche tórrida con temperaturas superiores a 25ºC
A partir de la tarde las temperaturas bajarán de forma notable gracias al fuerte viento del oeste-noroeste. También se esperan chubascos tormentosos, sobre todo en el oeste.
Temperaturas agradables antes de un fin de semana que volverá a rozar los 40 grados
En la costa, las máximas se mantendrán por debajo de los 30 grados hasta el viernes, pero el sábado aumentarán de manera notable.
Temperaturas agradables en la costa, en torno a los 25 º, y calor intenso en el interior, con más de 35º
El ambiente continuará siendo cálido y bochornoso, al menos hasta el viernes.
Bajan las temperaturas, aunque se mantiene el aviso amarillo hasta el jueves
Los termómetros continuarán subiendo hasta los 37 ºC en el Valle del Ebro. En el resto, las máximas oscilarán entre los 26 ºC de la costa y los 35 ºC de la zona de transición. El cielo estará mayormente soleado con algunas nubes dispersas.
¿Cómo se debe actuar ante un golpe de calor?
Cuando el calor nos aprieta, los servicios de emergencia están preparados para responder rápidamente, pero es importante aprender cómo hacer frente al calor hasta que ellos lleguen. Por ejemplo, conviene dar agua a quien está mareado.
La alerta naranja por calor se prolonga al menos hasta el martes con temperaturas de 38 ºC en el interior
El episodio de temperaturas extremas mantiene a gran parte del territorio bajo avisos por calor intenso, con un descenso limitado solo en algunas zonas del norte.
Fin de semana veraniego en Euskal Herria, con temperaturas por encima de los 35 grados el domingo
El sábado se consolidará un ambiente plenamente veraniego y el domingo vuelve el calor abrasador, especialmente en el interior.
Inicio de semana gris e inestable
La semana estará marcada por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos y lluvias intermitentes.