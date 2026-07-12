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Empieza a cambiar el tiempo: los termometros bajan de golpe 10 grados

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hasi da eguraldia aldatzen: tenperatura 10 gradu jaitsi da bat-batean
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EITB

Última actualización

El aumento de la nubosidad ha venido acompañado del fuerte viento, que ha dejado imágenes como estas en las últimas horas. Las temperaturas han bajado hasta 10 grados en varios puntos, y algunas playas se han vaciado de forma repentina.

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