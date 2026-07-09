Temperaturas agradables antes de un fin de semana que volverá a rozar los 40 grados

Los termómetros se mantendrán por debajo de los 30 grados en la costa durante las jornadas de hoy, jueves, y mañana, viernes. En el interior, mientras, las temperaturas se mantendrán elevadas, con los termómetros por encima de los 35 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea. El fin de semana, sin embargo, vuelve el calor abrasador al conjunto de Euskal Herria.

El tiempo seguirá este jueves en los mismos parámetros que al inicio de la semana, según el pronóstico de Euskalmet. Ambiente veraniego en la mitad norte, sin llegar a ser excesivamente caluroso, con las temperaturas por debajo de los 30 ºC. Y en la mitad sur, el calor será intenso, con las máximas por encima de los 35 ºC en muchos puntos.

A partir de la tarde la nubosidad de evolución irá a más y es probable que se produzcan algunas tormentas, más probables en el interior, que podrían ser localmente intensas y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

El viernes

El viernes se registrará algo más de nubosidad y chubascos de carácter tormentoso, especialmente a partir de la tarde. Debido a la mayor nubosidad, las temperaturas diurnas bajarán un poco, aunque seguirán siendo calurosas en la mitad sur, especialmente en el eje del Ebro. Viento del norte por la tarde, con rachas fuertes, según el pronóstico de Euskalmet.

El sábado

El sábado volverán a subir las temperaturas diurnas. Las máximas serán notablemente más altas y el día será muy caluroso, tanto en el norte como en el sur.

La jornada comenzará con algo de nubosidad de tipo bajo en la mitad norte, el resto del día estará soleado. Viento del este o del sureste; por la tarde soplará del noreste en la vertiente cantábrica, aunque no aliviará el calor allí.

El domingo se mantendrá el calor abrasador, con los termómetros, de nuevo, al filo de los 40 grados tanto en la costa como en el interior.