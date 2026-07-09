Temperaturas agradables antes de un fin de semana que volverá a rozar los 40 grados
En la costa, las máximas se mantendrán por debajo de los 30 grados hasta el viernes, pero el sábado aumentarán de manera notable.
Los termómetros se mantendrán por debajo de los 30 grados en la costa durante las jornadas de hoy, jueves, y mañana, viernes. En el interior, mientras, las temperaturas se mantendrán elevadas, con los termómetros por encima de los 35 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea. El fin de semana, sin embargo, vuelve el calor abrasador al conjunto de Euskal Herria.
El tiempo seguirá este jueves en los mismos parámetros que al inicio de la semana, según el pronóstico de Euskalmet. Ambiente veraniego en la mitad norte, sin llegar a ser excesivamente caluroso, con las temperaturas por debajo de los 30 ºC. Y en la mitad sur, el calor será intenso, con las máximas por encima de los 35 ºC en muchos puntos.
A partir de la tarde la nubosidad de evolución irá a más y es probable que se produzcan algunas tormentas, más probables en el interior, que podrían ser localmente intensas y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.
El viernes
El viernes se registrará algo más de nubosidad y chubascos de carácter tormentoso, especialmente a partir de la tarde. Debido a la mayor nubosidad, las temperaturas diurnas bajarán un poco, aunque seguirán siendo calurosas en la mitad sur, especialmente en el eje del Ebro. Viento del norte por la tarde, con rachas fuertes, según el pronóstico de Euskalmet.
El sábado
El sábado volverán a subir las temperaturas diurnas. Las máximas serán notablemente más altas y el día será muy caluroso, tanto en el norte como en el sur.
La jornada comenzará con algo de nubosidad de tipo bajo en la mitad norte, el resto del día estará soleado. Viento del este o del sureste; por la tarde soplará del noreste en la vertiente cantábrica, aunque no aliviará el calor allí.
El domingo se mantendrá el calor abrasador, con los termómetros, de nuevo, al filo de los 40 grados tanto en la costa como en el interior.
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Temperaturas agradables en la costa, en torno a los 25 º, y calor intenso en el interior, con más de 35º
El ambiente continuará siendo cálido y bochornoso, al menos hasta el viernes.
Bajan las temperaturas, aunque se mantiene el aviso amarillo hasta el jueves
Los termómetros continuarán subiendo hasta los 37 ºC en el Valle del Ebro. En el resto, las máximas oscilarán entre los 26 ºC de la costa y los 35 ºC de la zona de transición. El cielo estará mayormente soleado con algunas nubes dispersas.
¿Cómo se debe actuar ante un golpe de calor?
Cuando el calor nos aprieta, los servicios de emergencia están preparados para responder rápidamente, pero es importante aprender cómo hacer frente al calor hasta que ellos lleguen. Por ejemplo, conviene dar agua a quien está mareado.
La alerta naranja por calor se prolonga al menos hasta el martes con temperaturas de 38 ºC en el interior
El episodio de temperaturas extremas mantiene a gran parte del territorio bajo avisos por calor intenso, con un descenso limitado solo en algunas zonas del norte.
Fin de semana veraniego en Euskal Herria, con temperaturas por encima de los 35 grados el domingo
El sábado se consolidará un ambiente plenamente veraniego y el domingo vuelve el calor abrasador, especialmente en el interior.
Inicio de semana gris e inestable
La semana estará marcada por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos y lluvias intermitentes.
Europa se derrite por el calor
En muchos países europeos continúan las temperaturas extremas, de hasta 40 grados, que han dejado temperaturas históricas extremas en Alemania, Dinamarca y la República Checa, mientras las autoridades están utilizando cañones de agua para refrescar a la población.
El calor de este sábado dará paso a lluvias intensas el domingo en Euskal Herria
En Euskadi podrán acumularse más de 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora. Por su parte, en casi toda Navarra e Iparralde el riesgo se elevará a alerta naranja debido a fuertes lluvias.
El calor dará un respiro el domingo, con riesgo de tormentas
Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en la mayor parte del territorio, salvo en la costa, donde el descenso ya se ha venido produciendo en días anteriores, y en el este y sur de Navarra. Los termómetros no superarán los 30 grados en la mayor parte del territorio.