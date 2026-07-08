Temperaturas agradables en la costa, en torno a los 25 º, y calor intenso en el interior, con más de 35º
El ambiente continuará siendo cálido y bochornoso, al menos hasta el viernes.
El calor seguirá siendo el protagonista durante los próximos días, especialmente en el interior y en la mitad sur, donde las temperaturas alcanzarán o incluso superarán los 35 ºC. Aunque hoy se espera un ligero descenso térmico, la estabilidad atmosférica favorecerá la formación de tormentas aisladas durante las tardes. El ambiente continuará siendo cálido y bochornoso, al menos, hasta el viernes.
Miércoles: calor intenso en la mitad sur
Las temperaturas máximas podrían descender hoy un par de grados en el interior. Aun así, el calor seguirá apretando en la mitad sur, con registros cercanos o superiores a los 35 ºC, según el pronóstico de Euskalmet. En el resto del territorio, el ambiente será algo más llevadero, con máximas próximas a los 30 ºC y más bajas en el litoral.
Predominará el ambiente soleado, aunque con intervalos de nubes medias y altas. En la costa podrían entrar algunas nubes bajas desde el mar, según el pronóstico de Euskalmet. Durante la tarde crecerán nubes de evolución y no se descarta la formación de tormentas aisladas, que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento e, incluso, de forma puntual, de granizo.
Jueves: pocos cambios
La jornada del jueves vendrá marcada por pocos cambios. Las temperaturas apenas variarán, aunque en algunos puntos podrían subir ligeramente. El calor volverá a ser intenso en el interior, sobre todo en la mitad sur, mientras que en la costa los valores seguirán siendo más suaves.
El cielo permanecerá poco nuboso durante buena parte del día, pero por la tarde volverán a desarrollarse nubes de evolución que podrían dejar chubascos tormentosos al final de la jornada. Además, el viento girará a norte a partir de la mañana, con rachas fuertes durante la tarde en la mitad sur, según el pronóstico de Euskalmet.
Viernes: aumenta la nubosidad
El viernes crecerá la nubosidad. Predominarán las nubes de evolución en el interior, mientras que en el litoral volverán a aparecer intervalos de nubes bajas. No se descartan chubascos dispersos de carácter tormentoso.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, por lo que continuará el ambiente cálido y algo bochornoso. En la costa soplará viento del noroeste, mientras que en el interior predominará el viento del norte durante la tarde.
De cara al fin de semana, el tiempo seguirá siendo estable, aunque la nubosidad será más abundante en la costa.
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