¿Cómo se debe actuar ante un golpe de calor?
Cuando el calor nos aprieta, los servicios de emergencia están preparados para responder rápidamente, pero es importante aprender cómo hacer frente al calor hasta que ellos lleguen. Por ejemplo, conviene dar agua a quien está mareado.
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El calor asfixiante da una tregua y las temperaturas se consolidarán en torno a los 25-30 grados en la costa
El calor será más intenso en la mitad sur, sobre todo en el Valle del Ebro. En Vitoria-Gasteiz se superarán los 35 grados.
La alerta naranja por calor se prolonga al menos hasta el martes con temperaturas de 38 ºC en el interior
El episodio de temperaturas extremas mantiene a gran parte del territorio bajo avisos por calor intenso, con un descenso limitado solo en algunas zonas del norte.
Fin de semana veraniego en Euskal Herria, con temperaturas por encima de los 35 grados el domingo
El sábado se consolidará un ambiente plenamente veraniego y el domingo vuelve el calor abrasador, especialmente en el interior.
Inicio de semana gris e inestable
La semana estará marcada por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos y lluvias intermitentes.
Europa se derrite por el calor
En muchos países europeos continúan las temperaturas extremas, de hasta 40 grados, que han dejado temperaturas históricas extremas en Alemania, Dinamarca y la República Checa, mientras las autoridades están utilizando cañones de agua para refrescar a la población.
El calor de este sábado dará paso a lluvias intensas el domingo en Euskal Herria
En Euskadi podrán acumularse más de 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora. Por su parte, en casi toda Navarra e Iparralde el riesgo se elevará a alerta naranja debido a fuertes lluvias.
El calor dará un respiro el domingo, con riesgo de tormentas
Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en la mayor parte del territorio, salvo en la costa, donde el descenso ya se ha venido produciendo en días anteriores, y en el este y sur de Navarra. Los termómetros no superarán los 30 grados en la mayor parte del territorio.
Será noticia: Comienzan a bajar las temperaturas, estreno del documental 'Huir para ser' y terremoto en Venezuela
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.