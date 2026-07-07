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¿Cómo se debe actuar ante un golpe de calor?

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Nola egin aurre
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nola jokatu behar da bero-kolpe baten aurrean?
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EITB

Última actualización

Cuando el calor nos aprieta, los servicios de emergencia están preparados para responder rápidamente, pero es importante aprender cómo hacer frente al calor hasta que ellos lleguen. Por ejemplo, conviene dar agua a quien está mareado.

Osakidetza Eguraldia SOS Deiak

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