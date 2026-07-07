Los países de la OTAN se reúnen en Ankara para debatir sobre el gasto en defensa y el apoyo a Ucrania

El gasto en defensa y el apoyo a Ucrania serán los temas centrales de la cumbre de la OTAN que se celebra entre hoy y mañana en Ankara (Turquía). La cita llega en un momento de tensión entre Estados Unidos y los aliados europeos a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusa de no invertir lo suficiente en defensa y de no secundar a Washington en sus aventuras bélicas.

Trump está muy molesto con los miembros europeos de la OTAN por no haberle respaldado en la guerra contra Irán. A su juicio, el hecho de que no le permitieran usar sus bases militares demuestra que no están dispuestos a acudir en ayuda de Washington.

El enfado de Trump no se limita al plano retórico y en mayo anunció la retirada de 5000 soldados de sus bases en Alemania.

