CUMBRE OTAN
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Los países de la OTAN se reúnen en Ankara para debatir sobre el gasto en defensa y el apoyo a Ucrania

Trump acude a la cumbre en plena confrontación con sus aliados europeos, a los que acusa de no invertir lo suficiente en defensa. El año pasado los aliados acordaron dedicar un 5 % del PIB en defensa.

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Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Foto: Europa Press
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EITB

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El gasto en defensa y el apoyo a Ucrania serán los temas centrales de la cumbre de la OTAN que se celebra entre hoy y mañana en Ankara (Turquía). La cita llega en un momento de tensión entre Estados Unidos y los aliados europeos a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusa de no invertir lo suficiente en defensa y de no secundar a Washington en sus aventuras bélicas.

Trump está muy molesto con los miembros europeos de la OTAN por no haberle respaldado en la guerra contra Irán. A su juicio, el hecho de que no le permitieran usar sus bases militares demuestra que no están dispuestos a acudir en ayuda de Washington.

El enfado de Trump no se limita al plano retórico y en mayo anunció la retirada de 5000 soldados de sus bases en Alemania.

OTAN 3.0

El concepto OTAN 3.0 se traduce en un aumento del gasto europeo en defensa. En 2025 los europeos aumentaron su inversión casi un 20 %, lo que equivale a 121 650 millones de euros adicionales. 

En la cumbre del año pasado en La Haya, los aliados acordaron dedicar un 5 % del PIB a defensa en 2035.

Apoyo a Ucrania

En esta cumbre, los aliados también esperan respaldar un compromiso militar para la defensa de Ucrania de 140 000 millones de euros —la mayor parte procedente de fondos ya asignados— en dos años.

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