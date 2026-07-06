Mueren al menos 11 personas y 46 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev

Un nuevo ataque sobre Kiev ha dejado un balance provisional de 11 muertos y 46 heridos. Los hechos han tenido lugar durante la madrugada y llegan después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiese de que se produciría una ofensiva de estas características.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha ofrecido el balance de daños humanos y ha informado de que se han producido daños materiales en tres distritos de la capital. Según ha indicado, varios bloques de viviendas han sufrido desperfectos e incendios debido al ataque ruso. Los servicios de rescate han tenido que sacar de los inmuebles afectados a algunos de sus residentes, entre ellos niños.

Ataque con drones y misiles

El canal de Telegram de la Fuerza Aérea había informado durante la madrugada de drones y misiles rusos dirigiéndose hacia Kiev, donde se escucharon fuertes explosiones en las primeras horas del lunes.

En la víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que Rusia preparaba un nuevo ataque masivo contra Ucrania después de que otro bombardeo de estas características matara a 30 personas en la capital ucraniana el pasado jueves.

Antes de la cumbre

Zelenski destacó que el ataque que Rusia preparaba y acabó llevando a cabo durante esta madrugada tendría lugar antes del comienzo de la cumbre anual de la OTAN que se celebrará mañana y pasado en Turquía.

"Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", planteó.