La segunda ola de calor llega a su punto álgido con temperaturas que podrían rozar los 40 grados en puntos del interior. Las máximas volverán a subir 4-5 grados, lo que obligará a activar la alerta naranja por calor en Álava, interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y centro y Ribera navarra.

Según la previsión de Euskalmet, hoy, lunes, las temperaturas máximas se situarán entre los 35 y los 40 ºC en el interior y superarán los 30 ºC en la costa. El cielo permanecerá despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde, a lo largo de la misma aparecerán algunas nubes de evolución que no dejarán lluvia. El viento girará al noreste durante las horas centrales y arreciará por la tarde.

Por ello, se establecerá la alerta naranja por temperaturas altas extremas en Álava, interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y centro y Ribera navarra.

Además, toda la costa vasca (Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde), los Pirineos y la vertiente cantábrica de Navarra permanecerán bajo aviso amarillo.

El martes las temperaturas bajarán en la mitad norte, aunque en la mitad sur las temperaturas máximas seguirán por parecidos derroteros y el día será nuevamente muy caluroso.

El centro de la Comunidad Foral y la Ribera navarra seguirán en alerta naranja, con máximas similares a la víspera. El aviso amarillo continuará estando en vigor en el resto de Navarra y en Álava.

El miércoles las temperaturas bajarán de manera moderada, salvo en el sureste, donde se mantendrán sin muchos cambios.

Según la tendencia, el tiempo veraniego y caluroso continuará el resto de la semana, aunque las máximas serán más suaves en Euskadi. En el centro y sur de Navarra, en cambio, seguirán con máximas cercanas a los 40 ºC.

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