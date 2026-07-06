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Izaskun Agirrezabala, la guardiana de Ajuria Enea durante 46 años, se jubila

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Euskaraz irakurri: Izaskun Agirrezabalak, 46 urtez Ajuria Eneko zaindari izan denak, erretiroa hartuko du

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Izaskun Agirrezabala se jubila tras una vida dedicada a planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la residencia oficial de los lehendakaris y escenario también de importantes negociaciones políticas. 

Imanol Pradales Iñigo Urkullu Carlos Garaikoetxea Jose Antonio Ardanza Patxi Lopez Sociedad

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Ondarreta hondartza eguzkia beroa
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La segunda ola de calor llega hoy a su punto álgido con temperaturas máximas de hasta 40 grados

Debido al repunte de temperaturas se activará la alerta naranja en Álava, interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y centro y Ribera navarra. Toda la costa vasca (Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde), los Pirineos y la vertiente cantábrica de Navarra permanecerán bajo aviso amarillo. El martes remitirá el calor en la costa, pero las máximas superarán los 35 grados en Álava y Navarra.

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