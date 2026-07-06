Izaskun Agirrezabala, la guardiana de Ajuria Enea durante 46 años, se jubila
Izaskun Agirrezabala se jubila tras una vida dedicada a planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la residencia oficial de los lehendakaris y escenario también de importantes negociaciones políticas.
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EHU ofrece hoy datos generales sobre los ceros de la PAU, asignatura por asignatura
La institución ha adelantado que se pondrá de manifiesto que la polémica de los exámenes de euskera ha ido demasiado lejos, y que hay alguna asignatura más en la que ha habido tantos o más ceros como en euskera.
La segunda ola de calor llega hoy a su punto álgido con temperaturas máximas de hasta 40 grados
Debido al repunte de temperaturas se activará la alerta naranja en Álava, interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y centro y Ribera navarra. Toda la costa vasca (Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde), los Pirineos y la vertiente cantábrica de Navarra permanecerán bajo aviso amarillo. El martes remitirá el calor en la costa, pero las máximas superarán los 35 grados en Álava y Navarra.