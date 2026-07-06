Ajuria Enea
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Izaskun Agirrezabalak, 46 urtez Ajuria Eneko zaindari izan denak, erretiroa hartuko du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Izaskun Agirrezabalak erretiroa hartuko du lehendakarien egoitza ofizialaren funtzionamendua planifikatu, antolatu eta zuzendu ondoren, baita negoziazio politiko garrantzitsuen eszenatokia ere. 

Imanol Pradales Iñigo Urkullu Carlos Garaikoetxea Jose Antonio Ardanza Patxi Lopez Gizartea

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