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Izaskun Agirrezabalak, 46 urtez Ajuria Eneko zaindari izan denak, erretiroa hartuko du
Izaskun Agirrezabalak erretiroa hartuko du lehendakarien egoitza ofizialaren funtzionamendua planifikatu, antolatu eta zuzendu ondoren, baita negoziazio politiko garrantzitsuen eszenatokia ere.
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