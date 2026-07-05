NAFARROA
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Baso sute handia piztu da Imarkoainen

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Sua 17:00ak aldera piztu da Nafarroako udalerri horretako pinudi batean. Bi helikoptero ari dira itzaltze lanetan, eta nekazariak traktoreekin ari dira laguntzen. 

Suteak Nafarroa Suhiltzaileak Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Larrialdi zerbitzuetako langileak "oso pozik", herritarrek hala nahi izanda, txupinazoa botako dutelako

Urte osoan zehar, eta Sanferminetan bereziki, lana erruz egin arren, euren ahaleginak ez du beti merezitako aitortza jasotzen. Aurtengo txupinazoa botatzeko ardura eman diete herritarrek, eta festetako lanari gogoz ekiteko pizgarri izango da hori osasun langileentzat. Clint Fernandez Larrialdietako zuzendariordeak eta Araceli Sergio erizainak igoko dira Udaletxeko balkoira, Larrialdietako langile guztien izenean.

Joseba asiron iruñea alkatea sanferminak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txupinazorako ordu gutxiren faltan, festak errespetuz eta segurtasunez igarotzeko deia egin du Joseba Asiron Iruñeko alkateak

Ordu gutxi barru festa lehertuko da Iruñean eta 2026 honetako sanferminen berritasun nagusiak aletu dizkio Joseba Asironek, Udaletxeko balkoian bertan, Maider Arteaga ETBko kazetariari. Errespeturako deia egin du, batez ere emakumeen askatasunarekiko. Jaien izaera herrikoiak iraun izanaz harro agertu da, bere zazpigarren eta legegintzaldiko azken sanferminen atarian.

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