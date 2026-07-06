Imarkoainen piztutako sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute
Gauean sua egonkortzea lortu dute, baina ez dute itzali oraindik. Lizarra, Azkoien eta Tafallako parkeetako suhiltzaileak ari dira eginkizun horretan lanean.
Imarcoainen, Iruñetik 10 kilometro eskasera, igande arratsaldetik piztuta dagoen sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute suhiltzaileek. Sua atzo gauetik egonkortuta dago, baina ez erabat itzalita.
Lizarra, Azkoien eta Tafallako suhiltzaileek bertan igaro dute gaua eta itzaltze lanetan segitzen dute.
Nafarroako 112 larrialdi zerbitzuek gaur goizean zabaldutako informazioaren arabera, Imarcoain eta Beriain arteko pinudian ari dira, batez ere, lanean.
Foruzaingoak ikerketa zabaldu du sutearen jatorria argitzeko. Garrak 16:50ak aldera hasi ziren zereal soro batean, eta hego haize beroaren eraginez, berehala zabaldu ziren ondoko baso batera.
Suaren ondorioz, katenariaren hornidura elektrikoa eten zuten hainbat orduz eta horrek trenen zirkulazioan eragina izan zuen. Halaber, AP-15 autobidea ixtea ere itxi zuten, baina 19:00etan zabaldu zuten berriro.
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