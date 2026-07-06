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Txurdinagako familiak Justiziara joan dira institutuaren itxiera salatzeko

Salatzaileek adierazi dute Txurdinaga BHI (Bilbo) ez dela gainbeheran dagoen ikastetxea, eta eskatu dute hezkuntza publikoa benetako lehentasun politikotzat hartzea.

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Ikasleak artxiboko argazki batean.
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Agentziak | EITB

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Bilboko Txurdinaga Behekoa BHIko familiek epaitegien aurrean salatu dute institutua itxi izana, eta ikastetxearen etorkizunari buruz jasotako informazio faltak ikasleen eskubideak urratuko ote zituen jakiteko eskatu dute. Halaber,  Hezkuntza Publikoa babesteko eskatu diote Hezkuntza Sailari.

Familiek azaldu dutenez, "hainbat hilabete eman dituzte erantzunak lortu nahian eta bilerak eskatzen, zer gertatuko zen gardentasunez jakin ahal izateko". Azkenean, epaitegietara jotzea erabaki dute, Administrazioaren "isiltasuna" eta eragindako "ziurgabetasuna" Zuzenbidearekin bat datozen edo ikasleen oinarrizko eskubideak urratu dituzten planteatzeko.

Familiek aipatzen duten ziurgabetasun-egoera duela hilabete batzuk hasi zen, "institutua apurka-apurka desegingo" zela iragarri zenean, hain zuzen ere ikasleek ikasturtearen azken txanpari aurre egin behar ziotenean, familiek azaldu dutenez. Horrek "inoiz egon behar ez zuen presio gehigarria" eragin zuen nerabeengan.

Ikastetxe publikoak ixtea

Txurdinaga Behekoako familiek ez dute "mesedezko tratua eskatzen, hezkuntza publikoa lehentasun politiko errealtzat hartzea baizik", eta Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosaren hitzak gogora ekarri dituzte: "eskola publikoaren sendotasuna ikastetxe bakoitzaren sendotasunetik hasten da", esan baitzuen.

Testuinguru horretan, ez dute ulertzen eskola publikoaren aldeko diskurtso horrek, praktikan, ikasgelak ixtea, hezkuntza-eskaintza murriztea eta kalitateagatik eta gizarte-funtzioagatik aintzatetsitako proiektu publikoak ahultzea ekartzea. "Bereziki ulertezina da Txurdinaga Behekoa BHI ez delako gainbeheran dagoen ikastetxea", baizik eta "bere hezkuntza-proiektuaren kalitateagatik, Batxilergo Artistikoagatik, Arte Eszenikoetan espezializatzeagatik eta aniztasuna sendotasun bihurtzen jakin duen eredu pedagogikoagatik aintzatespen handia duen institutua", nabarmendu dute.

Familiek ikastetxearen lan integratzailea nabarmendu dute, hezkuntza-laguntzako eta hainbat jatorri eta errealitate sozialetako behar espezifikoak dituzten ikasleak eskolatzen dituena, eta azpimarratu dute aniztasun hori dela eskola publikoaren funtsa. Ildo horretan, zalantzan jarri dute erabaki politikoek hezkuntza-sare hori ahultzen dutela, eta galdetu dute zergatik eragiten dieten, jaiotza-tasaren beherakadaren aurrean, lehenengo itxierek beti ikastetxe publikoei.

Hezkuntza Txurdinaga Gizartea

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