Familias de Txurdinaga han acudido a la Justicia para denunciar el cierre de su instituto
Las familias del IES Txurdinaga Behekoa, en Bilbao, han denunciado ante los tribunales el cierre del instituto, y exigen saber si la falta de información recibida sobre el futuro del centro podría haber supuesto una vulneración de derechos del alumnado. Asimismo, han explicado este lunes, reclaman al Departamento de Educación que defienda la escuela pública.
Según explican las familias, "después de meses intentando obtener respuestas por diferentes vías, y solicitando reuniones para poder conocer con transparencia qué iba a ocurrir”, han tomado la determinación de acudir a los tribunales para plantear si la "incertidumbre" y "el silencio" de la Administración se ajustan a Derecho o si han vulnerado los derechos básicos de los escolares.
El escenario de incertidumbre al que hacen alusión las familias se inició hace unos meses, cuando se anunció el "desmantelamiento progresivo del instituto" justo en el momento en el que el alumnado afrontaba la recta final del curso, explican las familias. Este hecho generó en los adolescentes "una presión añadida que nunca debió existir".
Cierre de centros públicos
Las familias de Txurdinaga Behekoa no reclaman "un trato de favor, sino que la educación pública sea tratada como una prioridad política real", y aluden a las palabras de la consejera de Educación Begoña Pedrosa que afirma que “la fortaleza de la escuela pública empieza por la fortaleza de cada uno de sus centros".
En este contexto, no comprenden que ese discurso en defensa de la escuela pública se traduzca, en la práctica, en el cierre de aulas, la reducción de la oferta educativa y el debilitamiento de proyectos públicos reconocidos por su calidad y por su función social. "Resulta especialmente incomprensible porque el IES Txurdinaga Behekoa no es un centro en decadencia" sino "un instituto ampliamente reconocido por la calidad de su proyecto educativo, por su Bachillerato Artístico, por su especialización en Artes Escénicas y por un modelo pedagógico que ha sabido convertir la diversidad en una fortaleza", han destacado.
Las familias han defendido la labor integradora del centro, que escolariza a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de diversos orígenes y realidades sociales, y han subrayado que esa diversidad constituye la esencia de la escuela pública. En este sentido, han cuestionado que las decisiones políticas debiliten esta red educativa y se han preguntado por qué, ante el descenso de la natalidad, los primeros cierres afectan siempre a los centros públicos.
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