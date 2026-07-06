Con el chupinazo, la fiesta ya ha comenzado en Iruña. Ya han comenzado los 9 días, 204 horas, de fiesta ininterrumpido de sanfermines. Clint Jean Louis Fernandez y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del Servicio de Urgencias de Tafalla y enfermera de la UCI móvil, han sido los encargados de lanzar el chupinazo ante una plaza abarrotada.

Con el pañuelo rojo al aire y al grito de "San Fermín, San Fermín", miles de personas, vestidas de blanco y rojo, han aguardado el instante en el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida en votación popular, han salido al balcón de la Casa Consistorial para prender la mecha del cohete que ha dado inicio a las fiestas a las 12 horas.

Las miles de personas que aguardaban en la plaza han repetido el "Viva" y el "Gora", y tras ello Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera se han abrazado y han prendido la mecha del chupinazo, que ha estallado sobre el cielo de Pamplona, desbordando de alegría a los miles de ciudadanos que se han congregado en el centro de la capital desde primera hora de la mañana para el inicio de los sanfermines.

Después, unos 200 gaiteros han salido a la plaza a tocar el ya mítico "Ánimo pues" para poner a bailar y cantar a toda la plaza.

Este año, al calor del buen ambiente se sumará el factor climático, ya que la fiesta comenzará en plena ola de calor, con temperaturas que hoy alcanzarán los 40 ºC.

Entre los invitados al inicio de la fiesta han estado, junto a la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite, el lehendakari Imanol Pradales (es la primera vez que acude un lehendakari en activo) y también como invitado estrella Pello Reparaz de Zetak.

El alcalde, Joseba Asirón, minutos antes del lanzamiento del chupinazo, ha hecho un llamamiento a vivir la fiesta con respeto y en convivencia, mismo mensaje que ha lanzado Chivite en los micrófonos de ETB tras el lanzamiento del chupinazo.

La retransmisión del Chupinazo se ha podido seguir a través de seis pantallas gigantes que el Ayuntamiento de Pamplona ha repartido por la ciudad (también en Orain y ETB). Se buscaba así hacer "más accesible" el Chupinazo para que pudieran disfrutar del momento cuantas más personas mejor sin tener la necesidad de subir al centro de la ciudad donde se concentra una mayor cantidad de gente. Las pantallas estaban ubicadas en la plaza del Castillo, en la plaza de los Fueros, en el parque de Antoniutti, la plaza de Yamaguchi, en el paseo de Anelier en Rochapea y en la plaza Arriurdiñeta en Txantrea.



Los Sanfermines 2026 cuentan con 516 actos repartidos entre el 6 y el 14 de julio. Este año se apuesta por la programación infantil y por la "descentralización" de la fiesta, llevando a diferentes barrios de la ciudad actuaciones, juegos y sorpresas. Como principales novedades, las fiestas celebrarán el domingo 12 de julio el Día de la Diversidad, con la tradicional Mazedonia - Kalejira de las Culturas, que se adelanta de fecha; además, el escenario de Sarasate se ha trasladado a la plaza de San José, que acogerá los festivales de jotas y las tardes culturales. Por último, la feria de ganado equipo tendrá lugar el sábado 11 de julio en lugar del 7 de julio.



Tras el Chupinazo, la música inundará las calles de la ciudad con salidas de charangas y bandas desde el parque de Antoniutti, la Plaza Consistorial y la plaza de San Francisco. Amenizarán las calles las charangas Galtzagorri, Ziripot y la banda popular Maestro Bravo. A las 13:30 horas, la plaza de los Fueros acogerá el tradicional festival folklórico con la participación de los grupos Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, DanTXaldi, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko Alaiak, Oberena, Ortzadar y Txori Zuri.



Ya a las 17:00 horas tendrá lugar la tradicional salida de los Gigantes y los Cabezudos desde la estación de autobuses y, a las 18:30 horas, la corrida de rejones en la Plaza de Toros.



A las 23:00 horas será el turno de la primera colección del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales con el espectáculo 'Con afouteza nos Sanfermíns' de Hugo Salgado Álvarez, de la Pirotecnia Fuegos Artificiales Josman (Ourense).



Isabel Aaiun será la encargada, a las 21:30 horas, del primer concierto del escenario de la Plaza del Castillo. Posteriormente, a las 23:45 horas, tras la colección de fuegos artificiales, le tomará el relevo la mítica formación de los años 70 Boney M, que llega a Pamplona con una de sus vocalistas originales, Maizie Williams. Por su parte, a las 23:30 horas actuará Lucía Salas & J.Beren en el escenario de la Plaza de los Fueros; la verbena de la Orquesta Edelweiss en la Plaza de la Cruz; y la Orquesta Versus en Antoniutti.



El 7 de julio, día de San Fermín, tendrá lugar el primero de los ocho encierros, con toros de Fuente Ymbro. Le seguirán el día 8 la ganadería de José Cebada Gago; el día 9, Victoriano del Río Cortés; el día 10, Álvaro Núñez; el día 11, José Escolar Gil; el día 12, La Palmosilla; el día 13, Miura, y el día 14, Jandilla.

Los encierros se podrán seguir en Orain y en ETB1.