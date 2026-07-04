Llaman a luchar contra la violencia machista también en sanfermines
Convocada por el movimiento socialista de mujeres Itaia, la marcha ha querido recordar el décimo aniversario del caso de La Manada y ha denunciado el actual recrudecimiento del machismo. Ante ello, consideran clave recuperar la conciencia social y combatir el machismo "en todas sus formas".
Te puede interesar
La evolución del incendio en Girona es favorable y prevén estabilizarlo durante la noche
A última hora de la tarde del sábado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado, "con toda prudencia", que la evolución del incendio de Les Gavarres en Girona es favorable y que los bomberos prevén estabilizarlo durante la noche. De momento, se han quemado 2200 hectáreas y hay 12 000 personas confinadas.
Colectivos de apoyo a los manteros denuncian en Bilbao el "mecanismo perverso" de "represión a los manteros"
Miembros de los colectivos Mbolo Moye Doole y Manteroekin Bat han denuciado que, mientras los manteros sin otro medio de vida son condenados a multas y penas de prisión, y perseguidos por la policía municipal, las grandes marcas que son cómplices del negocio de la falsificación se llenan los bolsillos.
Pamplona ya huele a San Fermín
A escasos días del txupinazo, el blanco y el rojo ya han tomado la capital navarra. Entretanto, la hostelería y los comercios ultiman los preparativos para el estadillo de la fiesta.
El proceso judicial del caso La Manada hizo estallar de indignación a la sociedad
Dos tribunales no apreciaron intimidación ni violencia en la agresión grupal de cinco hombres a una mujer el 7 de julio de 2016, y dictaron en 2018 una condena por abuso, mientras miles de voces, primero desde Pamplona y después por todo el estado, gritaban "no es abuso, es violación". Finalmente, lo que era un clamor, se reflejó en una sentencia firme en 2019.
Detenido un joven en Urretxu acusado de agredir a su compañero de piso con una navaja
La víctima, de 23 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Zumarraga para ser atendido de los cortes que presentaba en cara y torso.
Establecido un by-pass en la N-1, en Tolosa y en sentido San Sebastián, hasta el domingo
Debido a los trabajos para la mejora del firme, la circulación en este tramo será de un solo carril por cada sentido.
Activada la alerta naranja por calor en gran parte de Hego Euskal Herria para el lunes
Se esperan máximas de hasta 38 ºC en Álava y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y de hasta 41 ºC en el centro de la Comunidad Foral y la Ribera. La costa, el Pirineo y la vertiente cantábrica de Navarra permanecerán bajo aviso amarillo, con máximas de entre 33-36 grados.
Una concentración condena la agresión sexual a una menor en una tienda de golosinas de San Sebastián
Itaia y Gazte Asanblada de Amara Berri han convocado la protesta en la que han llamado a "tomar las calles ante cada agresión machista". El agresor, quien regentaba la tienda, ha ingresado en prisión.
El juzgado se ratifica a favor de Euskal Udalekuak y en contra de la Diputación alavesa
La jueza ha suspendido la inhabilitación impuesta a Sarrea Euskal Udalekua para organizar los campamentos en Bernedo. Aunque legalmente Sarrea podría celebrar las colonias, la organización ha decidido mantener las alternativas que pusieron en marcha cuando entró en vigor la prohibición.