MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA

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Llaman a luchar contra la violencia machista también en sanfermines

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanferminetan ere indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko aldarria ozen entzun da Iruñeko kaleetan
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EITB

Última actualización

Convocada por el movimiento socialista de mujeres Itaia, la marcha ha querido recordar el décimo aniversario del caso de La Manada y ha denunciado el actual recrudecimiento del machismo. Ante ello, consideran clave recuperar la conciencia social y combatir el machismo "en todas sus formas".

Violencia machista Pamplona San Fermín Sociedad

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