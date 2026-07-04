Activada la alerta naranja por calor en gran parte de Hego Euskal Herria para el lunes
Se esperan máximas de hasta 38 ºC en Álava y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y de hasta 41 ºC en el centro de la Comunidad Foral y la Ribera. La costa, el Pirineo y la vertiente cantábrica de Navarra permanecerán bajo aviso amarillo, con máximas de entre 33-36 grados.
Vuelve el calor extremo, aunque esta vez, salvo en Navarra, no alcanzará los valores por encima de 40 ºC de la ola de calor de junio. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el lunes una alerta naranja por temperaturas altas extremas en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y Álava; en la costa se espera menos calor y el aviso será amarillo para ese día. En Navarra, la agencia española de meteorología también ha establecido una alerta naranja en el centro de Navarra y la Ribera. Tanto el Pirineo como la vertiente cantábrica permanecerán en aviso amarillo.
La canícula comenzará a apretar ya mañana, domingo. El Departamento de Seguridad ha emitido un aviso amarillo por calor, que en este caso solo se ceñirá solo al eje del Ebro, es decir, la Rioja Alavesa, de manera que al resto de Euskadi no llegarán los fuertes calores hasta el lunes. El aviso estará vigente de 13:00 a 20:00 horas, cuando las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados. En la costa se quedarán en 28 ºC., y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y centro de Álava, en 33 ºC.
El lunes será el día más tórrido de la semana. Según la previsión de Euskalmet, el termómetro podría subir hasta los 37-38 ºC en buena parte del territorio. La alerta se mantendrá vigente de 12:00 horas a 20:00 horas. En el litoral, el aviso amarillo durará menos, hasta las 18:00 horas, y las máximas podrían alcanzar los 33 ºC.
La alerta naranja por calor en el centro de Navarra y la Ribera (13:00-21:00 horas) coincidirá con el txupinazo de sanfermines en Pamplona, donde podrían alcanzarse incluso los 40 ºC. El viento soplará del suroeste, lo que acentuará la sensación de calor. En la Ribera, el termómetro subirá hasta los 41 grados.
Te puede interesar
El incendio de Girona, estabilizado en un 70 %, quema una casa y una masía aunque no deja heridos
Los Bombers de la Generalitat han conseguido controlar una gran parte del flanco derecho del incendio e intentarán estabilizar el resto hasta mediodía. Se mantiene el confinamiento en siete pueblos de La Bisbal d'Empordà y se ha decretado el cierre del parque natural de Les Gavarres.
Una concentración condena la agresión sexual a una menor en una tienda de golosinas de San Sebastián
Itaia y Gazte Asanblada de Amara Berri han convocado la protesta en la que han llamado a "tomar las calles ante cada agresión machista". El agresor, quien regentaba la tienda, ha ingresado en prisión.
El juzgado se ratifica a favor de Euskal Udalekuak y en contra de la Diputación alavesa
La jueza ha suspendido la inhabilitación impuesta a Sarrea Euskal Udalekua para organizar los campamentos en Bernedo. Aunque legalmente Sarrea podría celebrar las colonias, la organización ha decidido mantener las alternativas que pusieron en marcha cuando entró en vigor la prohibición.
Un gran incendio forestal en Girona arde sin control
La columna de humo del incendio del Baix Empordá ha alcanzado este viernes los 5 kilómetros de altitud.
Confirmados como crímenes machistas los asesinatos de tres mujeres en Alicante y Málaga
Un hombre ha sido detenido este viernes acusado de matar a su mujer y a una de sus hijas y herir de gravedad a otra. El miércoles, el cadáver de una mujer fue hallado en Málaga; llevaba desaparecida desde marzo. El autor confeso del crimen, su expareja, ha ingresado en prisión.
EHU dará a conocer el lunes las notas de la PAU de todas las asignaturas y la comparativa entre ellas
La vicerrectora de EHU, Estitxu Garai, ha mostrado su apoyo al profesorado y a las personas que han corregido los exámenes y ha expresado su "preocupación" ante el "riesgo de quedarse sin personal corrector" después de que, a causa de las presiones, varios hayan decidido no corregir exámenes el año que viene.
La Ertzaintza investiga una agresión con arma blanca a un hombre de 29 años en San Sebastián
El joven ha sido trasladado al Hospital Donostia pero, al parecer, las heridas no revisten gravedad.
Blusas y neskas de Vitoria-Gasteiz homenajearán con pañuelos negros a las víctimas del 3 de marzo
Además, realizarán un acto el 6 de agosto en recuerdo de los cinco trabajadores asesinados por la Policía.
Osakidetza detecta el primer caso de atrofia muscular espinal a través de la prueba del talón
Gracias al diagnóstico precoz de esa dolencia neuromuscular rara, el bebé ya ha sido derivado a Neuropediatría del Hospital Universitario de Donostia, y está recibiendo terapia génica. Su evolución inicial es buena. El programa de cribado neonatal, conocido popularmente como la prueba del talón, permite detectar hasta 24 enfermedades.