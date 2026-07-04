Activada la alerta naranja por calor en gran parte de Hego Euskal Herria para el lunes

Vuelve el calor extremo, aunque esta vez, salvo en Navarra, no alcanzará los valores por encima de 40 ºC de la ola de calor de junio. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el lunes una alerta naranja por temperaturas altas extremas en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y Álava; en la costa se espera menos calor y el aviso será amarillo para ese día. En Navarra, la agencia española de meteorología también ha establecido una alerta naranja en el centro de Navarra y la Ribera. Tanto el Pirineo como la vertiente cantábrica permanecerán en aviso amarillo.

La canícula comenzará a apretar ya mañana, domingo. El Departamento de Seguridad ha emitido un aviso amarillo por calor, que en este caso solo se ceñirá solo al eje del Ebro, es decir, la Rioja Alavesa, de manera que al resto de Euskadi no llegarán los fuertes calores hasta el lunes. El aviso estará vigente de 13:00 a 20:00 horas, cuando las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados. En la costa se quedarán en 28 ºC., y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y centro de Álava, en 33 ºC.

El lunes será el día más tórrido de la semana. Según la previsión de Euskalmet, el termómetro podría subir hasta los 37-38 ºC en buena parte del territorio. La alerta se mantendrá vigente de 12:00 horas a 20:00 horas. En el litoral, el aviso amarillo durará menos, hasta las 18:00 horas, y las máximas podrían alcanzar los 33 ºC.

La alerta naranja por calor en el centro de Navarra y la Ribera (13:00-21:00 horas) coincidirá con el txupinazo de sanfermines en Pamplona, donde podrían alcanzarse incluso los 40 ºC. El viento soplará del suroeste, lo que acentuará la sensación de calor. En la Ribera, el termómetro subirá hasta los 41 grados.