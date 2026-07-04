ALERTA METEOROLÓGICA

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Activada la alerta naranja por calor en gran parte de Hego Euskal Herria para el lunes

Se esperan máximas de hasta 38 ºC en Álava y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y de hasta 41 ºC en el centro de la Comunidad Foral y la Ribera. La costa, el Pirineo y la vertiente cantábrica de Navarra permanecerán bajo aviso amarillo, con máximas de entre 33-36 grados.

(Foto de ARCHIVO) Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha previsto para la jornada de hoy en Euskadi temperaturas rondando los 28-30 grados en puntos de costa, pero más cercanas a los 34-35 grados en el interior. H.Bilbao / Europa Press 28/5/2026
El lunes podrían alcanzarse los 38 grados en Bilbao. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Beroagatik alerta laranja ezarri dute astelehenerako ia Hego Euskal Herria osoan
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EITB

Última actualización

Vuelve el calor extremo, aunque esta vez, salvo en Navarra, no alcanzará los valores por encima de 40 ºC de la ola de calor de junio. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el lunes una alerta naranja por temperaturas altas extremas en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y Álava; en la costa se espera menos calor y el aviso será amarillo para ese día. En Navarra, la agencia española de meteorología también ha establecido una alerta naranja en el centro de Navarra y la Ribera. Tanto el Pirineo como la vertiente cantábrica permanecerán en aviso amarillo. 

La canícula comenzará a apretar ya mañana, domingo.  El Departamento de Seguridad ha emitido un aviso amarillo por calor, que en este caso solo se ceñirá solo al eje del Ebro, es decir, la Rioja Alavesa, de manera que al resto de Euskadi no llegarán los fuertes calores hasta el lunes.  El aviso estará vigente de 13:00 a 20:00 horas, cuando las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados. En la costa se quedarán en 28 ºC., y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y centro de Álava, en 33 ºC.

El lunes será el día más tórrido de la semana. Según la previsión de Euskalmet, el termómetro podría subir hasta los 37-38 ºC en buena parte del territorio. La alerta se mantendrá vigente de 12:00 horas a 20:00 horas. En el litoral, el aviso amarillo durará menos, hasta las 18:00 horas, y las máximas podrían alcanzar los 33 ºC. 

La alerta naranja por calor en el centro de Navarra y la Ribera (13:00-21:00 horas) coincidirá con el txupinazo de sanfermines en Pamplona, donde podrían alcanzarse incluso los 40 ºC. El viento soplará del suroeste, lo que acentuará la sensación de calor. En la Ribera, el termómetro subirá hasta los 41 grados. 

 

Olas de calor Alertas Meteorológicas Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Navarra Sociedad

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