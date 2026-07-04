Establecido un by-pass en la N-1, en Tolosa y en sentido San Sebastián, hasta el domingo

Desde el pasado jueves, 2 de julio, y hasta las 22:00 horas de mañana, domingo, la N-1 a la altura de Tolosa y en sentido San Sebastián, cuenta con un by-pass para acometer obras de mejora con la renovación del firme.



Se trata de la primera fase de obras de rehabilitación del firme de un total de dos kilómetros de carretera, según ha explicado la Diputación Foral de Gipuzkoa en un comunicado. Los trabajos se realizarán con una inversión de 1,6 millones de euros.

Las intervenciones tienen como objetivo mejorar la adherencia del firme en Legorreta y Olaberria, así como reforzar la seguridad de la circulación en Andoain.

Con el fin de minimizar las afecciones, los trabajos se han programado durante fines de semana del periodo estival.