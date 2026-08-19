La Alhambra presenta daños de carácter leve, ninguno estructural, centrados en la Alcazaba
La serie sísmica, con medio centenar de terremotos registrados este martes en Granada, ha provocado daños de carácter leve en el complejo monumental de la Alhambra, ninguno estructural. La parte más afectada es la Alcazaba, con afección en almenas y otros elementos, todos de carácter leve.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucia, Antonio Sanz, ha explicado que la primera inspección visual no ha mostrado daños estructurales que permitan apreciar riesgo de colapso, aunque sí se han detectado algunas situaciones en elementos no estructurales que no ponen en peligro al monumento.
En los Palacios Nazaríes, concretamente en la Sala del Trono, los terremotos han provocado la caída de elementos decorativos, como la yesería.
Así las cosas, la Alhambra ha reabierto este miércoles al público con todo su recorrido habitual salvo el paso por la Alcazaba, que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, y con los itinerarios por los Palacios Nazaríes y el Generalife adaptados para garantizar la seguridad de los visitantes.
Te puede interesar
El 35 % de los conductores da positivo en los controles de drogas en las carreteras vascas
En las 2.809 pruebas practicadas por la Ertzaintza en los primeros cinco meses del año 982 conductores dieron positivo por drogas, lo que supone un ligero descenso de 0,7 puntos respecto a la tasa de positividad registrada en el mismo periodo del pasado año.
Herido grave un motorista de 20 años en Burlada tras chocar contra un semáforo
El siniestro ha ocurrido este martes en la intersección de Bizkarmendia y Ezkababide; el joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y la Policía Foral está investigando las causas.
Cortada la N-121-A en los túneles de Belate y Almandoz por las obras de desdoblamiento
La carretera permanece cerrada en ambos sentidos este miércoles y el tráfico se desvía por la NA-1210, puerto de Belate. El jueves y el viernes, el corte afectará al sentido norte, dirección Behobia.
La tierra no deja de temblar en Granada
Esta pasada noche se han registrado seis nuevos terremotos de diferentes intensidades en Granada y su área metropolitana.
Amaia Galíndez, portugaluja en Granada: "El ambiente es de nerviosismo y de algo de miedo"
En Granada, los nervios entre los vecinos y las vecinas están a flor de piel por la sucesión de terremotos. Esto es lo que nos cuenta Amaia Galíndez, vecina de Portugalete, que se encuentra en la capital nazarí de viaje.
El Gobierno Vasco no considera “factible ni seguro” controlar el tráfico en Oiartzun, tal y como ha pedido Irun
La alcaldesa Cristina Laborda ha reclamado “medidas excepcionales”, ante la previsión de que se repitan las retenciones en la vuelta de vacaciones. Sin embargo, la Ertzaintza considera que establecer controles provocaría más retenciones y pondría en peligro a agentes y usuarios.
El Movimiento Feminista de Algorta denuncia al menos tres agresiones sexuales en las fiestas del Puerto Viejo
En un comunicado, este colectivo feminista de Getxo ha recordado que en las fiestas de San Ignacio, que se celebraron a finales de julio, también se produjo otra agresión.
Un nuevo terremoto de 4,7 deja tres heridos en Granada y obliga a cerrar la Alhambra
En Granada se ha registrado otro terremoto de magnitud 4,7 y tres personas han resultado heridas leves, entre ellas una menor de edad. El epicentro ha estado en la localidad de Gójar, pero también se ha sentido en otras provincias de Andalucía. Como medida de precaución, se ha procedido al cierre de los monumentos de Granada, entre ellos la Alhambra.
ENBA solicita un plan para abastecer de agua a los caseríos
Xabier Iraola, portavoz del sindicato agrario, detalla que hay unos 5000 caseríos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa fuera de la red pública de abastecimiento de agua, que sufren cada vez más la falta en verano con las sequías.