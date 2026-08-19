La Alhambra presenta daños de carácter leve, ninguno estructural, centrados en la Alcazaba

La serie sísmica, con medio centenar de terremotos registrados este martes en Granada, ha provocado daños de carácter leve en el complejo monumental de la Alhambra, ninguno estructural. La parte más afectada es la Alcazaba, con afección en almenas y otros elementos, todos de carácter leve.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucia, Antonio Sanz, ha explicado que la primera inspección visual no ha mostrado daños estructurales que permitan apreciar riesgo de colapso, aunque sí se han detectado algunas situaciones en elementos no estructurales que no ponen en peligro al monumento.

En los Palacios Nazaríes, concretamente en la Sala del Trono, los terremotos han provocado la caída de elementos decorativos, como la yesería.

Así las cosas, la Alhambra ha reabierto este miércoles al público con todo su recorrido habitual salvo el paso por la Alcazaba, que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, y con los itinerarios por los Palacios Nazaríes y el Generalife adaptados para garantizar la seguridad de los visitantes.