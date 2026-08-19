Terremotos en Granada

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La Alhambra presenta daños de carácter leve, ninguno estructural, centrados en la Alcazaba

El conjunto monumental ha reabierto este miércoles al público con todo su recorrido habitual salvo el paso por la Alcazaba y con los itinerarios por los Palacios Nazaríes y el Generalife adaptados para garantizar la seguridad de los visitantes.
GRANADA, 15/08/2026.- El Patronato de la Alhambra y Generalife ha abierto a las once de la mañana sus instalaciones, unas tres horas después de su horario habitual, después de que un equipo especializado haya realizado inspecciones en el conjunto monumental, que no ha sufrido daños, tras el episodio sísmico, marcado por el terremoto de intensidad 5 registrado esta madrugada y con epicentro en Alhendín.EFE/ Pepe Torres
La Alhambra de Granada. EFE.
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Agencias | EITB

Última actualización

La serie sísmica, con medio centenar de terremotos registrados este martes en Granada, ha provocado daños de carácter leve en el complejo monumental de la Alhambra, ninguno estructural. La parte más afectada es la Alcazaba, con afección en almenas y otros elementos, todos de carácter leve.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucia, Antonio Sanz, ha explicado que la primera inspección visual no ha mostrado daños estructurales que permitan apreciar riesgo de colapso, aunque sí se han detectado algunas situaciones en elementos no estructurales que no ponen en peligro al monumento.

En los Palacios Nazaríes, concretamente en la Sala del Trono, los terremotos han provocado la caída de elementos decorativos, como la yesería. 

Así las cosas, la Alhambra ha reabierto este miércoles al público con todo su recorrido habitual salvo el paso por la Alcazaba, que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, y con los itinerarios por los Palacios Nazaríes y el Generalife adaptados para garantizar la seguridad de los visitantes.

 

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