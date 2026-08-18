TEMBLORES SÍSMICOS

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Un nuevo terremoto de 4,7 deja tres heridos en Granada y obliga a cerrar la Alhambra

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Granada lurrikara argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 4,7ko beste lurrikara batek Granada astindu du: hiru zauritu utzi ditu eta Alhambra hustuarazi dute
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Agencias | EITB

Última actualización

En Granada se ha registrado otro terremoto de magnitud 4,7 y tres personas han resultado heridas leves, entre ellas una menor de edad. El epicentro ha estado en la localidad de Gójar, pero también se ha sentido en otras provincias de Andalucía. Como medida de precaución, se ha procedido al cierre de los monumentos de Granada, entre ellos la Alhambra.

Un terremoto de 5 grados sacude Granada esta madrugada
Terremotos España Sociedad

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