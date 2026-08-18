La Policía Municipal de Pamplona apunta a un fallo humano del conductor en el accidente del camión de Navarrería

El atestado elaborado por la Policía Municipal de Pamplona apunta a un fallo humano como causa del accidente ocurrido el pasado 28 de junio en la calle Navarrería, cuando un camión de recogida de vidrio se precipitó cuesta abajo sin conductor y arrolló a cinco mujeres. Una de ellas falleció y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Según el informe policial remitido al juzgado, el conductor abandonó la cabina junto a los otros dos operarios que le acompañaban con el vehículo en punto muerto y sin activar el freno de mano. El camión comenzó entonces a desplazarse por la pendiente de la calle Navarrería.

En un primer momento, el conductor declaró que había activado el freno de mano antes de bajarse del vehículo. Posteriormente, sin embargo, manifestó que no recordaba con claridad si lo había accionado.