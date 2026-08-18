La Policía Municipal de Pamplona apunta a un fallo humano del conductor en el accidente del camión de Navarrería
El atestado elaborado por la Policía Municipal de Pamplona apunta a un fallo humano como causa del accidente ocurrido el pasado 28 de junio en la calle Navarrería, cuando un camión de recogida de vidrio se precipitó cuesta abajo sin conductor y arrolló a cinco mujeres. Una de ellas falleció y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.
Según el informe policial remitido al juzgado, el conductor abandonó la cabina junto a los otros dos operarios que le acompañaban con el vehículo en punto muerto y sin activar el freno de mano. El camión comenzó entonces a desplazarse por la pendiente de la calle Navarrería.
En un primer momento, el conductor declaró que había activado el freno de mano antes de bajarse del vehículo. Posteriormente, sin embargo, manifestó que no recordaba con claridad si lo había accionado.
El camión comenzó a bajar por Navarrería
El accidente ocurrió sobre las 15:30 horas del domingo 28 de junio. El camión de recogida de vidrio, cuya gestión corresponde a Traperos de Emaús, se detuvo junto al bar Amatxo, en la plaza de la Catedral, donde termina la calle Navarrería.
El conductor, que llevaba años desempeñando este trabajo, bajó del vehículo junto a otros dos operarios. Poco después, el camión comenzó a desplazarse cuesta abajo sin que nadie estuviera al volante.
Durante los primeros metros avanzó a una velocidad moderada. Sin embargo, a partir del número 33 de la calle Navarrería, donde la pendiente es más pronunciada, el vehículo comenzó a ganar velocidad.
El conductor trató entonces de detener el camión y llegó a introducirse en la cabina cuando el vehículo ya estaba en movimiento. No pudo, sin embargo, hacerse con el control antes de que alcanzara la zona en la que se encontraba un grupo de personas.
Un recorrido de unos 50 metros
El camión recorrió unos 50 metros sin control por la calle Navarrería. Durante el trayecto arrancó algunas verjas y tuberías y, a pocos metros del bar Los Burgos de Iruña, arrolló a un grupo de mujeres.
Varias de las víctimas quedaron atrapadas bajo el vehículo y tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencia.
Una joven residente en Pamplona falleció como consecuencia del atropello. Otras cuatro mujeres, de 38, 30, 26 y 29 años, resultaron heridas de diversa consideración.
La mujer de 38 años sufrió un politraumatismo y permaneció ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Navarra con pronóstico grave. La mujer de 30 años también sufrió un politraumatismo y fue ingresada en la UCI con pronóstico grave.
Las otras dos heridas, de 26 y 29 años, sufrieron traumatismos y policontusiones, respectivamente, y fueron dadas de alta.
Una zona llena de personas
El accidente se produjo en una de las zonas con mayor afluencia del Casco Antiguo de Pamplona. La plaza de Navarrería y la calle del mismo nombre concentran numerosos establecimientos hosteleros y suelen registrar una elevada presencia de personas.
Aquel domingo, además, coincidían en el entorno la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+ y otros actos y convocatorias. Cientos de personas se encontraban en la zona cuando el camión comenzó a descender por la calle Navarrería.
La investigación judicial deberá determinar ahora las responsabilidades derivadas del accidente a partir del atestado policial y del resto de diligencias incorporadas al procedimiento.
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