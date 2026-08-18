Restricciones de agua en varios pueblos de Álava por la sequía y la escasez
El Consorcio de Aguas de Álava ha decretado restricciones en localidades como Agurain o Alegria-Dulantzi. En el caso de Zuia han comenzado a llevar agua en camiones cisterna para garantizar el suministro.
Varias localidades y concejos de Álava han decretado restricciones en el suministro de agua ante la escasez debido a la sequía. Es el caso de municipios como Agurain, Alegria-Dulantzi, Elburgo, Urkabustaiz o Zuia. En esta última ya han comenzado a llegar entre cuatro y cinco camiones diarios para garantizar el suministro.
En Zuia el suministro dependen del caudal de río Baias, y en este contexto de sequía, el Ayuntamiento trabaja para poder conectarse a la red de embalses del Zadorra.
El Ayuntamiento de Urkabustaiz, cuyo suministro también depende del rio Baias, volvió a dirigirse ayer a su población para pedir que reduzca al máximo el consumo.
El Consorcio de Agua decreta restricciones en una quincena de pueblos
El Consorcio de Aguas de Álava-Urbide ha decretado restricciones en el suministro para una quincena de localidades o concejos ante la escasez de agua.
Las medidas afectan a Agurain-Salvatierra, al concejo de Puentelarrá, y a varios núcleos de la Sierra de Elgea.
Las poblaciones de la Sierra de Elgea a las que se refieren las restricciones son el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi y los concejos de Trokoniz, Txintxetru, Elburgo-Burgelu, Añua, Arbulu, Argomaniz, Gazeta, Hijona-Ixona, Egileta, Mendixur y Oreitia.
De esa forma, y hasta nueva orden, se prohíbe llenar piscinar, regar jardines o huertas, además del lavado de vehículos particulares fuera de establecimientos específicamente autorizados para dicha actividad.
Tampoco se permite el uso de agua "con fines puramente ornamentales" en fuentes e instalaciones.
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