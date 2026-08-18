Restricciones de agua en varios pueblos de Álava por la sequía y la escasez

Varias localidades y concejos de Álava han decretado restricciones en el suministro de agua ante la escasez debido a la sequía. Es el caso de municipios como Agurain, Alegria-Dulantzi, Elburgo, Urkabustaiz o Zuia. En esta última ya han comenzado a llegar entre cuatro y cinco camiones diarios para garantizar el suministro.

En Zuia el suministro dependen del caudal de río Baias, y en este contexto de sequía, el Ayuntamiento trabaja para poder conectarse a la red de embalses del Zadorra.

El Ayuntamiento de Urkabustaiz, cuyo suministro también depende del rio Baias, volvió a dirigirse ayer a su población para pedir que reduzca al máximo el consumo.