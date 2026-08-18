SUMINISTRO DE AGUA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Restricciones de agua en varios pueblos de Álava por la sequía y la escasez

El Consorcio de Aguas de Álava ha decretado restricciones en localidades como Agurain o Alegria-Dulantzi. En el caso de Zuia han comenzado a llevar agua en camiones cisterna para garantizar el suministro.

(Foto de ARCHIVO) Zuia reclama a la Diputación de Álava medidas extraordinarias para garantizar la financiación de las entidades locales REMITIDA / HANDOUT por AYTO ZUIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/5/2020

Zuia. Foto de archivo: Ayuntamiento de Zuia

Euskaraz irakurri: Ur murrizketak Arabako hainbat herritan, lehorteak eta eskasiak eraginda
author image

EITB

Última actualización

Varias localidades y concejos de Álava han decretado restricciones en el suministro de agua ante la escasez debido a la sequía. Es el caso de municipios como Agurain, Alegria-Dulantzi, Elburgo, Urkabustaiz o Zuia. En esta última ya han comenzado a llegar entre cuatro y cinco camiones diarios para garantizar el suministro. 

En Zuia el suministro dependen del caudal de río Baias, y en este contexto de sequía, el Ayuntamiento trabaja para poder conectarse a la red de embalses del Zadorra.

El Ayuntamiento de Urkabustaiz, cuyo suministro también depende del rio Baias, volvió a dirigirse ayer a su población para pedir que reduzca al máximo el consumo. 

El Consorcio de Agua decreta restricciones en una quincena de pueblos

El Consorcio de Aguas de Álava-Urbide ha decretado restricciones en el suministro para una quincena de localidades o concejos ante la escasez de agua.

Las medidas afectan a Agurain-Salvatierra, al concejo de Puentelarrá, y a varios núcleos de la Sierra de Elgea.

Las poblaciones de la Sierra de Elgea a las que se refieren las restricciones son el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi y los concejos de Trokoniz, Txintxetru, Elburgo-Burgelu, Añua, Arbulu, Argomaniz, Gazeta, Hijona-Ixona, Egileta, Mendixur y Oreitia.

De esa forma, y hasta nueva orden, se prohíbe llenar piscinar, regar jardines o huertas, además del lavado de vehículos particulares fuera de establecimientos específicamente autorizados para dicha actividad. 

Tampoco se permite el uso de agua "con fines puramente ornamentales" en fuentes e instalaciones.

Sequía Agua Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X