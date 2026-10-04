CRISIS MIGRATORIA
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Desalojan la playa del Trampolín en Ceuta

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CEUTA, 04/10/2026.- La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3.000 migrantes.Los migrantes se trasladarán en autobuses hasta el CATE situado en la frontera del Tarajal, donde se les realizará el correspondiente triaje para su identificación. EFE/ Reduán
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ceutako Tranpolin hondartza hustu dute

EITB

Última actualización

Un amplio dispositivo de seguridad ha trasladado a los migrantes a un centro temporal.

Migración España Sociedad

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